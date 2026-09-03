影／「新竹不能再等」莊競程登記參選市長 柯建銘喊再創新竹光榮

民進黨新竹市長參選人莊競程今在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。他喊出「讓新竹重新啟動」，批近年不少建設停滯、問題未解；柯建銘則從學經歷及官司等面向跟爭取連任的市長高虹安比較，對莊參選表達信心。

莊競程今天率民進黨「新竹隊」前往登記，妻子也帶著孩子到場陪同。莊表示，此刻心情平靜、但內心堅定，知道接下來的路不容易，「但我要告訴大家，我已經準備好了」。

莊競程說，2012年取得博士學位後，第一份工作就是到新竹陽明交通大學研究、教書，也在新竹成家，因此新竹不只是一座城市，更是他的「新故鄉」與家。這幾個月走遍新竹大街小巷，聽到許多市民聲音，也更感受到市政最終都回到每個家庭的日常生活。

莊競程表示，他關心孩子能否好好長大、年輕人能否看見未來、父母能否有更多時間陪伴家人，以及長輩能否獲得妥善照顧，這些才是幸福城市最重要的事。

他也批評，新竹擁有世界級科技、優秀人才與深厚文化底蘊，但近年不少建設停滯、問題沒有解決，「新竹不能再等下去」。他站出來不是因為改變很簡單，而是總要有人承擔、解決問題，把事情做好，希望讓新竹重新啟動，為下一個10年開啟新的開始。

柯建銘表示，無論從學歷、經歷等各方面比較，莊競程都勝過高虹安，加上高虹安目前仍有官司問題，選舉情勢已經改變，他對莊競程當選有信心，也盼透過這次選舉「讓新竹再創光榮」。

莊競程妻子表示，這段時間丈夫為投入選舉，與孩子分開時間最長，但每天仍盡量在孩子上學前視訊陪伴；她相信，若莊競程年底獲得市民支持，也會用照顧家庭的心照顧新竹市民。

民進黨新竹市長參選人莊競程今在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長參選人莊競程今在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長參選人莊競程今在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。記者黃羿馨／攝影