影／江啟臣出身海龍蛙兵跑4公里登記參選 盧秀燕現身力挺

台中市長盧秀燕今天上午陪同國民黨台中市長參選人江啟臣前往選委會登記參選。盧秀燕表示，台中市在過去八年裡蛻變成全國唯一「八連霸」的幸福城市，寫下前所未有的輝煌紀錄。這份榮耀不僅屬於市府團隊，江啟臣更是功不可沒。

盧秀燕指出，江啟臣過去在中央發揮強大力量，為台中爭取到許多關鍵預算，並深度參與各項市政建設規畫。其中最顯著的例子就是台中重要且艱巨的「東豐快」道路建設，當時由兩人攜手合作、從無到有，江啟臣在中央爭取經費，她則在地方編列預算，展現無間的合作默契。

盧秀燕強調，江啟臣出身海龍蛙兵，具備不怕苦、不怕難的精神，定能堅守國家與城市。經過多年風雨考驗，她充滿信心表示「我們早已合體」，現在自己的唯一任務就是一心一意交棒給江啟臣。呼籲市民全力支持「秀燕挺啟臣」，讓市政建設延續不中斷，繼續守護台中市民的幸福生活。

江啟臣指出，台中近年來的各項重大建設與發展成果有目共睹，這離不開地方政府與中央民代聯手的努力。未來他將持續發揮專業，為台中市民爭取更多中央預算、完善交通基礎建設，並落實各項民生福利，堅定扮演台中與中央之間最堅實的溝通橋樑。

國民黨台中市長參選人江啟臣（中）前往選委會登記，妻子劉姿伶（左）與台中市長盧秀燕（右）幫他擦拭。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（右二）表示，全力力挺立法院副院長江啟臣（右三）接棒參選台中市長。她表示，台中市在過去八年裡退變成全國唯一「八連霸」的幸福城市，寫下前所未有的輝煌紀錄。這份榮耀不僅屬於市府團隊，江啟臣更是功不可沒。記者黃仲裕／攝影