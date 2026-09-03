神秘政治素人現身 王義成騎機車獨自登記嘉市長選戰增至5人

嘉義市長選舉今天候選人登記第4天，選戰再添一名「神秘嘉賓」。66歲無黨籍政治素人王義成上午9時30分，騎著摩托車、背背包，獨自前往市選委會完成市長參選登記，低調到場、簡單受訪，讓外界對這名突然現身的參選人充滿好奇。

王義成並無政治經歷，先前外界得知有人到選委會領表參選，登記領表資料姓名是他兒子，因此一直不知道這名參選人真實身分。直到今天王義成現身，才終於揭開這名「神秘參選人」的身分。

面對媒體詢問參選動機，王義成沒長篇大論，只簡單表示，參選就是希望「幫助需要幫助的人」，對於具體政見、選舉策略及個人政治理念，不願多談，持續維持低調、神秘的風格。

個人經歷資料，王義成非傳統政治人物，經歷欄僅列出著作共兩冊，包括「天下第二富裕之門」及「新加坡逛吃悟」。至於未來如何投入選戰、是否會建立競選團隊，未進一步說明。

王義成對選舉期間政見發表方式，選擇傳統政見發表會形式，與部分候選人主張舉辦電視辯論有所不同。隨著王義成完成登記，市長選舉目前共5位，包括選舉常客「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」；北藝大前校長陳愷璜；國民黨、民眾黨共推的前立委張啟楷；民進黨提名立委王美惠，以及今天登記王義成。

市長選戰出現辯論方式的攻防。目前5名參選人，已有3人表態希望舉辦電視政見辯論，外界關注嘉市今年是否有機會首度採取電視公開辯論形式，讓候選人直接面對面交鋒。是否舉辦電視辯論，以及採取何種形式，仍須依選舉規定及選委會後續討論決定。依中選會公布選舉期程辦理；王義成加入，讓市長選戰從政黨對決，增添3位無黨籍素人參選變數。面對藍白合、綠營主力以及政治素人同場競逐，市長選戰越來越熱鬧。