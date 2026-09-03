快訊

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聽新聞
0:00 / 0:00

神秘政治素人現身 王義成騎機車獨自登記嘉市長選戰增至5人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選舉今天候選人登記第4天，選戰再添一名「神秘嘉賓」！66歲無黨籍政治素人王義成上午9時30分，騎著摩托車、背背包，獨自前往市選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影
嘉義市長選舉今天候選人登記第4天，選戰再添一名「神秘嘉賓」！66歲無黨籍政治素人王義成上午9時30分，騎著摩托車、背背包，獨自前往市選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影

嘉義市長選舉今天候選人登記第4天，選戰再添一名「神秘嘉賓」。66歲無黨籍政治素人王義成上午9時30分，騎著摩托車、背背包，獨自前往市選委會完成市長參選登記，低調到場、簡單受訪，讓外界對這名突然現身的參選人充滿好奇。

2026九合一選舉

王義成並無政治經歷，先前外界得知有人到選委會領表參選，登記領表資料姓名是他兒子，因此一直不知道這名參選人真實身分。直到今天王義成現身，才終於揭開這名「神秘參選人」的身分。

面對媒體詢問參選動機，王義成沒長篇大論，只簡單表示，參選就是希望「幫助需要幫助的人」，對於具體政見、選舉策略及個人政治理念，不願多談，持續維持低調、神秘的風格。

個人經歷資料，王義成非傳統政治人物，經歷欄僅列出著作共兩冊，包括「天下第二富裕之門」及「新加坡逛吃悟」。至於未來如何投入選戰、是否會建立競選團隊，未進一步說明。

王義成對選舉期間政見發表方式，選擇傳統政見發表會形式，與部分候選人主張舉辦電視辯論有所不同。隨著王義成完成登記，市長選舉目前共5位，包括選舉常客「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」；北藝大前校長陳愷璜；國民黨、民眾黨共推的前立委張啟楷；民進黨提名立委王美惠，以及今天登記王義成。

市長選戰出現辯論方式的攻防。目前5名參選人，已有3人表態希望舉辦電視政見辯論，外界關注嘉市今年是否有機會首度採取電視公開辯論形式，讓候選人直接面對面交鋒。是否舉辦電視辯論，以及採取何種形式，仍須依選舉規定及選委會後續討論決定。依中選會公布選舉期程辦理；王義成加入，讓市長選戰從政黨對決，增添3位無黨籍素人參選變數。面對藍白合、綠營主力以及政治素人同場競逐，市長選戰越來越熱鬧。

嘉義市長選舉今天候選人登記第4天，選戰再添一名「神秘嘉賓」！66歲無黨籍政治素人王義成上午9時30分，騎著摩托車、背背包，獨自前往市選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影
嘉義市長選舉今天候選人登記第4天，選戰再添一名「神秘嘉賓」！66歲無黨籍政治素人王義成上午9時30分，騎著摩托車、背背包，獨自前往市選委會完成市長參選登記。記者魯永明／攝影

嘉義 機車 2026九合一選舉 嘉義市選舉 無黨籍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義朴子市長選舉競爭激烈 黃嫈珺、王如經今同日登記拚市長

竹市、嘉市選戰整合成功 黃國昌：藍白合堅不可破

雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

王美惠登記後反擊張啓楷！輕軌重要眼前交通更不能等 駁刪警消預算

相關新聞

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩今天登記參選，黨主席鄭麗文、縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人陪同。近期竹北市長選舉藍白合破局引發輿論，范振宗今天在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」，更稱「如果打輸，最大的戰犯就是你」。

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

原訂今天上午登記參選第9屆金門前縣長楊鎮浯今天上午10點在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會，正式宣布放棄參選縣長，強調決定主要考量國民黨團結及台灣整體大局，另一方面也是因高齡9旬的父親再三叮囑「絕對不可以脫黨」，最終選擇留在黨內繼續為金門打拚。李乾龍則大讚此舉「忠孝兩全」，強調未來國民黨仍會借重楊鎮浯的長才。

影／老公機車接送柯志恩登記參選高雄市長 王金平陪同提三期許

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早由老公洪德成騎機車接送至鳳山行政中心，在眾多黨籍議員參選人簇擁下步行至選委會，並由立法院前院長王金平陪同登記參選高雄市長。王金平期許柯志恩要帶給高雄好空氣、加強品德教育及邁向國際化；柯志恩戴上拳擊手套，當眾擊破寫著「新潮流」的道具手板，象徵她要用「鐵拳」全力打倒民進黨對手賴瑞隆所代表的新潮流，拒絕派系壟斷高雄。

鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

民調整體領先對手蘇巧慧 李四川：會繼續走遍29區用政見爭取支持

TVBS最新民調顯示國民黨新北市長參選人李四川整體領先對手蘇巧慧，但蘇在板橋土城及年輕人支持度領先。李四川表示所有的民調都會參考，會用政見爭取年輕族群及市民的支持，對於須加強的地方會繼續走遍29區，告訴市民未來要做什麼樣的工作。

影／發表運動城市2.0政策 李四川：兩任八年時間完成樹林大巨蛋

國民黨新北市長參選人李四川上午在泰山區的棒球學校發表個人運動城市2.0政策，李四川提到會追隨新北市長侯友宜政策外，並提出自身經驗，曾在任內完成了台北小巨蛋的建設，並在一年內讓大巨蛋能打棒球、一年半能辦演唱會。將會用在台北市的經驗，在兩任、八年時間去完成樹林大巨蛋，創造南有巨蛋城、北有科學城的榮景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。