影／江啟臣紅短褲冒雨跑4公里登記參選 盧秀燕：他能讓台中繼續幸福

國民黨台中市長候選人江啟臣今天上午登記，他從市府出發，一路在雨中奔跑4公里到豐樂公園，表示這段路只是熱身，接下來要真正全力以赴。台中市長盧秀燕陪同登記，強調江過去8年為台中爭取、擘畫建設，他就是能讓台中市繼續幸福的人。

今天是年底九合一選舉登記第四天，也是9月3日軍人節，江啟臣出身海龍蛙兵，選在今天登記，上午8時許穿上海龍蛙兵的紅短褲，和一群退伍老兵一起從市府出發，在雨中跑到豐樂公園；過程中雨勢一度擴大，江與老兵們渾身濕透，抵達時雨勢漸歇。

盧秀燕與國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、黃仁、多名議員已在豐樂公園等候。盧親自為江啟臣擦拭臉上的雨水與汗水，表示海龍蛙兵完成天堂路的訓練時，部隊長官會給蛙兵徽章，今天江在雨中跑完4公里，展現海龍精神，她也要按照部隊中的儀式，贈與台中市的市徽。

盧秀燕說，過去8年，台中市是全國唯一8連霸的幸福城市，這也是台中前所未見的紀錄；這8年她帶領台中創造幸福城市，知道誰能讓台中繼續幸福下去，那個唯一能讓台中繼續幸福的人，就是江啟臣。

盧秀燕強調，台中的幸福不只是市府團隊的功勞，江啟臣在中央爭取很多預算，也參與市政擘畫，最具體的例子就是台中最重要、最長的東豐快速道路，她與江一同規畫，向中央爭取經費、從市府編列預算，湊足200億元；盧有信心，交棒成功後江會成為非常好的市長，「秀燕挺啟臣、秀燕交啟臣」。

江啟臣說，今天是九三軍人節，他過去是俗稱海龍蛙兵的陸軍101兩棲偵察營，但今年11月28日以後，就是台中市民的海龍蛙兵，守護台中、保護人民；剛剛跑的這一段路，實際上是熱身，接下來真正要全力以赴，拚贏年底的選戰。

江啟臣提出「12345，台中更幸福」施政藍圖，要推展會展經濟，走向國際，在地均衡發展20分鐘生活圈，並運用AI打造智慧城市；這不是他一個人可以完成，需要市民支持、議會的協助，以及基層里長的努力，希望國民黨市長、議員、里長全壘打。

盧秀燕子弟兵、北屯區議員候選人吳宗學也選在今天登記，他和北屯區現任議員陳成添扮成「總鋪師」，象徵要為北屯端出招牌菜，承先啟後。

國民黨台中市長候選人江啟臣（前中）今天登記參選，表示要發揮海龍蛙兵精神，為台中市民服務。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（前右）為江啟臣（前左）擦拭汗水與雨水，強調江就是能讓台中繼續幸福的人。記者黃仲裕／攝影