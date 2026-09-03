竹北藍白合作破局 雙方不退讓登記參選

竹北市長藍白合宣告失敗！國民黨候選人吳旭智與民眾黨邱臣遠3日都紛紛登記參選，藍新竹縣長參選人徐欣瑩也在黨主席鄭麗文陪同下登記，鄭與徐並未受訪；邱臣遠登記時受訪說，既然登記參選，選戰主軸就要回到候選人與政策本身的論述。

選戰回歸政策

國民黨主席鄭麗文3日前往新竹，陪同縣長參選人、立委徐欣瑩登記參選新竹縣長，隨行的還有新竹縣長楊文科、立委林思銘與竹北市長參選人吳旭智。徐欣瑩發動約百位後援會成員到場造勢，走到選委會時沿途高喊「新竹縣要贏，就選徐欣瑩」，還有「縣長選欣瑩，新竹一定贏」，沿途並未受訪。

民眾黨的邱臣遠也登記完成，他接受媒體聯訪時指出，既然政黨協調已經有階段性成果（意指破局），他也登記參選，選戰的主軸就要回到候選人與政策本身的論述，各自要對支持者進行說服，並回歸竹北市民的期待。

他強調，「誠信」是最重要的價值，這是他對支持者與民眾黨的承諾，盼藉由價值與政策，爭取竹北市長勝選。

竹北藍綠白混戰

竹北藍白合近日傳出破局，國民黨與民眾黨分別推選縣議員吳旭智與前新竹市副市長邱臣遠參選，引發民眾黨主席黃國昌不滿，認為當初與國民黨講好的是「民眾黨在新竹縣長支持徐欣瑩，國民黨在竹北要禮讓民眾黨」，但吳旭智強調，是遵循黨內既定初選機制完成提名，即使與邱臣遠都完成登記，「也不代表關閉合作大門」。

由於民眾黨分別在2022與2024年的選舉獲得38.3%與35.6%選票，雖然民眾黨的支持度因為創黨主席柯文哲陷入京華城案而下跌，但在新竹仍有一定影響力，各界也關注未來藍綠白都有人參選（還有與民眾黨決裂的前立委李貞秀）下，竹北市長的選票會怎麼分布，民進黨是推舉曾參選立委的學者曾聖凱參選。

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