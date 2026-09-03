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影／蔣萬安出席新創盛會開幕 賣力「跳格子」獲機器1評語

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕。記者林麗玉／攝影

台北市蔣萬安今到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕，體驗台灣新創團隊研發的「閃動格子」跳格子，市長儘管賣力移動腳步，機器卻毫不留情評分「你要加油！好嗎？」引發現場與會人士大笑，也讓蔣直呼，「這會不會太難了。」

2026九合一選舉

蔣萬安上午在率國民黨議員、新參選人赴市選會登記造勢前，先出席2026 StartSphere Taipei開幕。除體驗由台灣團隊研發的科技遊戲跳格子，也戴上台灣企業研發的AI眼鏡，大讚台灣企業的研發實力。

蔣萬安致詞指出，文化已不再是單純的內容產出，而是可被數位化、平台化與資本化的關鍵資產。台北市致力打造一座對創業友善、以AI為核心驅動的智慧城市，透過「新創三箭」政策聚焦資金、人才與市場。今年StartSphere Taipei不僅是技術交流，更是台北市推動文化科技產業發展的具體成果展現，讓商業交流與文化創新在這座城市蓬勃發展。

「2026 StartSphere Taipei台北創新創業總匯」今天在南港瓶蓋工廠盛大展開，本屆活動以「Beyond Limits,Prompt the Future」為主題，聚焦「娛樂科技 ×文化內容 × 國際鏈結」，活動邀請來自日本、韓國、泰國、印尼、越南、新加坡、美國及馬來西亞等近30位國際產業領袖、創投與新創團隊，透過五大論壇與「Culturepreneurs 文化科技創新展覽」雙軸並行，展示台北以娛樂科技驅動文化內容產業國際化的城市實力，也為「2026潮台北 TRENDY TAIPEI」注入最具產業深度的跨域能量。

北市產發局表示，今年StartSphere Taipei同時作為第二屆國際都會音樂節「2026潮台北TRENDY TAIPEI」（8月22日至9月6日）重要跨域系列活動之一，將新創產業的創新能量與城市文化節慶脈動緊密融合，充分體現台北「科技軟實力」的多元面貌。

開幕儀式前，蔣先參觀「Culturepreneurs文化科技創新展覽」，2026 StartSphere Taipei首次以Culturepreneurs為主題進行策展，展區分為Game as Culture、Immersive Storytelling以及Screen Culture三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國、泰國等地15家文化科技新創參展。

台北市長蔣萬安今天上午到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 團隊 台北市 2026九合一選舉 台北市選舉

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