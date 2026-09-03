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花蓮白營推戴于文參戰 魏嘉彥喊話「投給能做好事的人」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥沒有被國民黨提名，以「報備參選」方式角逐連任，魏嘉彥今天完成登記，希望選民把票投給能做好事情的人。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥沒有被國民黨提名，以「報備參選」方式角逐連任，魏嘉彥今天完成登記，希望選民把票投給能做好事情的人。記者王思慧／攝影

花蓮市長選戰開打，市長魏嘉彥沒有被國民黨提名，以「報備參選」方式角逐連任，民眾黨則推出戴于文參選市長，形成藍白各自出征局面。魏嘉彥今天完成登記，被問及花蓮市沒有藍白合時表示，自己並不在意政黨間的風波，更重視的是市民支持，希望爭取選民認同，讓市政持續向前推進。

2026九合一選舉

魏嘉彥今天以個人身分前往登記，他回憶4年前登記參選時，因車禍受傷需拄著拐杖，在家人陪同下完成登記，如今能獨自前來，心中滿懷感恩；提到接下前市長魏嘉賢棒子後，4年來持續推動市政建設，也感謝各界一路協助與支持。

針對藍白未能整合，魏嘉彥說，未來希望市民不要受到政黨框架束縛，「把票投給能做好事情的人」，這才是推動市政最重要的力量，也盼花蓮能夠持續進步。

談及未來施政方向，魏嘉彥指出，花蓮近年歷經地震及多次天災考驗，未來將持續強化城市防災韌性與防災系統建置，提升城市面對災害的應變能力；也感謝0403地震後中央政府及各界NGO團體的協助，讓重建工作得以逐步推進。

在城市發展方面，魏嘉彥表示，將持續推動通學步道、人行道改善工程，並獲得中央相關計畫肯定；觀光振興則是未來重點工作之一，希望透過與觀光產業、名產業者及故宮合作，開發更多特色商品，將花蓮品牌推向國際。

魏嘉彥說，市公所近年舉辦城市走讀、馬拉松及大型演唱會等活動，吸引遊客與返鄉遊子參與，未來也將持續完善原住民部落聚會所、推廣族語及客語傳承，並規畫增設特色公園與親子公園，打造更宜居的生活環境，希望鄉親再給他4年時間，繼續為花蓮市努力。

花蓮市長魏嘉彥沒有被國民黨提名，以「報備參選」方式角逐連任，魏嘉彥今天完成登記，希望選民把票投給能做好事情的人。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥沒有被國民黨提名，以「報備參選」方式角逐連任，魏嘉彥今天完成登記，希望選民把票投給能做好事情的人。記者王思慧／攝影

白營 魏嘉彥 戴于文 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 魏嘉賢 藍白

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