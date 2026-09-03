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花蓮縣長選舉 游淑貞由傅崐萁、徐榛蔚陪同登記：即起請假參選

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（左二），今天由立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（左三）陪同登記。記者王燕華／攝影
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（左二），今天由立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（左三）陪同登記。記者王燕華／攝影

花蓮縣選委會今天非常熱鬧，3位縣長參選人都選今天登記。國民黨徵召的游淑貞上午9時在立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及大批支持者陪同下完成登記，宣布今天起請假投入選舉。

2026九合一選舉

花蓮縣長選舉陷入泛藍三角督，除了吉安鄉長游淑貞，另兩人魏嘉賢、張峻都出身藍營。游淑貞獲國民黨徵召，打出正藍軍，今天再由傅崐萁、徐榛蔚陪同，要凝聚藍營團結氣勢。

游淑貞今天說，她在教育領域30多年，提出「10年旗艦」政見，要為花蓮的未來打造黃金10年，讓孩子可以適性成長、青年看得到未來。

她表示，會延續徐榛蔚的社會福利建設，也與在中央傅崐萁總召的立院黨團一同協力，讓花蓮成為幸福、和樂、溫馨的土地；並宣布，今天登記完成，將正式請假投入選舉。

國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（中），今天由立委傅崐萁（右）、縣長徐榛蔚陪同登記。記者王燕華／攝影
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（中），今天由立委傅崐萁（右）、縣長徐榛蔚陪同登記。記者王燕華／攝影

國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（左三），今天由立委傅崐萁（右三）、縣長徐榛蔚（左二）陪同登記。記者王燕華／攝影
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（左三），今天由立委傅崐萁（右三）、縣長徐榛蔚（左二）陪同登記。記者王燕華／攝影

國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（中），今天由立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（右）陪同登記。記者王燕華／攝影
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（中），今天由立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（右）陪同登記。記者王燕華／攝影

游淑貞 徐榛蔚 傅崐萁 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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