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花蓮縣長選舉 游淑貞由傅崐萁、徐榛蔚陪同登記：即起請假參選
花蓮縣選委會今天非常熱鬧，3位縣長參選人都選今天登記。國民黨徵召的游淑貞上午9時在立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及大批支持者陪同下完成登記，宣布今天起請假投入選舉。
2026九合一選舉
花蓮縣長選舉陷入泛藍三角督，除了吉安鄉長游淑貞，另兩人魏嘉賢、張峻都出身藍營。游淑貞獲國民黨徵召，打出正藍軍，今天再由傅崐萁、徐榛蔚陪同，要凝聚藍營團結氣勢。
游淑貞今天說，她在教育領域30多年，提出「10年旗艦」政見，要為花蓮的未來打造黃金10年，讓孩子可以適性成長、青年看得到未來。
她表示，會延續徐榛蔚的社會福利建設，也與在中央傅崐萁總召的立院黨團一同協力，讓花蓮成為幸福、和樂、溫馨的土地；並宣布，今天登記完成，將正式請假投入選舉。
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