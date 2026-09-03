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影／盧秀燕陪藍營參選人登記被質疑 中市府出示公文：她有請假

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨天和今天陪藍營參選人登記被質疑，中市府副秘書長林谷隆今天出示公文說，市長有請假。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天和今天陪藍營參選人登記被質疑，中市府副秘書長林谷隆今天出示公文說，市長有請假。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕昨天和今天陪藍營參選人登記被質疑，中市府副秘書長林谷隆今天在豐原活動中出示公文說，市長有請假；林谷隆表示，昨天白天台南市黃偉哲市長跟高雄市陳其邁市長，一樣也陪同台南、高雄的候選人去登記，相信台南市政府跟高雄市政府一定有遵守相關法令，按照法令的規定辦理請假。

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林谷隆副秘書長在豐原忠烈祠的活動中受訪表示，盧秀燕市長昨天上午受張清照議長的邀請，跟許多議員邀請，陪同他們一起去登記；今天上午9月3日一樣有陪同候選人去登記，都是依法請假，都有像市府出示公文，他當場拿出市府電子公文影本。

林谷隆說，盧秀燕市長是依法請休假，請假期間職務代理黃國榮副市長代理，他說一家知道盧秀燕市長是非常奉公守法、遵守法令的政治人物。從媒體上面看到也得知，昨天白天台南市黃偉哲市長跟高雄市陳其邁市長，一樣也陪同台南、高雄的候選人去登記，相信台南市政府跟高雄市政府一定有遵守相關法令，按照法令的規定辦理請假。

台中市長盧秀燕昨天和今天陪藍營參選人登記被質疑，中市府副秘書長林谷隆今天出示公文說，市長有請假。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天和今天陪藍營參選人登記被質疑，中市府副秘書長林谷隆今天出示公文說，市長有請假。記者游振昇／攝影

盧秀燕 藍營 陳其邁 2026九合一選舉 台中市選舉

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