新北藍綠激戰基本盤回歸 藍主委黃志雄：年輕票、中間票是關鍵

新北市長選戰升溫，國民黨新北市議會黨團昨發布民調指李四川支持度39.8%，民進黨蘇巧慧33.1%，相差6.7個百分點。年齡結構呈現明顯分野，蘇在20至39歲族群領先，李四川在40歲以上各年齡層有顯著優勢。看好度方面，37.6%受訪者認為李四川當選機會較大，25.6%看好蘇巧慧，差距12%。

藍營新北議會黨團委託TVBS執行新北市長民調，國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君、黨團政策智庫總召黃心華、議員陳偉杰昨公布民調。

根據調查，李四川支持度39.8%、蘇巧慧33.1%，另有20.1%尚未決定、7%兩人都不支持。若比較同一家機構近3個月數據，6月李四川以39.2%對33%領先6.2%，7月43.7%對36.8%、領先6.9%，8月領先6.7%，連3個月維持在6至7%。

陳儀君表示，單一次民調高低並非重點，更重要的是長期趨勢，從6月至8月，李四川領先幅度分別為6.2、6.9及6.7%，顯示目前支持度相對穩定，未因近期選戰攻防出現明顯波動。

不過從年齡交叉分析來看，40歲成為明顯分水嶺。20至29歲選民中，蘇巧慧以40%領先李四川21.9%；30至39歲也是蘇巧慧40.9%領先李四川27.7%。40歲以上則反轉，40至49歲李四川44%、蘇巧慧33.4%；50至59歲46.2%對28.2%；60至69歲52.3%對31.5%；70歲以上則為39.9%對28%。陳偉杰說，這反映後續選戰不能只依賴既有支持者，仍須針對年輕世代有感議題提出具體政策。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，從民調觀測，李四川選情審慎樂觀，和蘇巧慧保持5至8%的差距，李四川沒有因為年紀比蘇巧慧大，就得不到年輕族群認同，在藍綠歸隊後，李四川仍可得到中間選民青睞。

黃志雄說，新北藍綠基本盤接近，爭取年輕票、中間票是重中之重，熱戰能催出選民熱情，投票率高對藍營有利，也要慎防犯錯。

對綠營持續操作「換黨做做看」議題，黃志雄說，現任市長侯友宜的施政高滿意度，不容易挑起「討厭現況」的氛圍，待市政總質詢告一段落，侯市長出任競總主委後，能加大輔選力道，助攻李四川選情。