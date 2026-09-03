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前助理爆料被暴力丟手機 温世政深夜致歉：是我的錯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣候選人温世政。聯合報系資料照
民進黨南投縣候選人温世政。聯合報系資料照

民進黨南投縣長候選人温世政昨遭前助理指控，指他生氣向她丟手機，讓她受傷、恐懼，因此離職。温世政深夜公開致歉，坦言當時因對自己選務沒處理好，情緒控管不佳，將手機丟向旁邊，波及到助理，「讓對方感到害怕與不安，是我的錯」。

2026九合一選舉

温世政前助理昨在Threads貼文聲稱，上月16日，温世政因開會生氣，就把手機丟向她，她當下將手機放回他桌上後，就請家人到現場帶她離開。隔日温世政有傳訊息或致電給她表達歉意，但她當時情緒無法接電話，心情也未感到被安撫。

近日看到温世政登記參選，她反覆思考那件事為什麼會發生，也會因為不知道對方會不會突然生氣就使用暴力感到害怕，畢竟一個人生氣時，選擇把手機丟向另一個人，對她而言，感覺到的是受威脅恐懼的暴力行為，更何況是一個候選人。

前助理進一步表示，她認為温世政是一個對南投有理想、有規畫的人，但她被噩夢困擾，在自己受傷、恐懼的情況下，她沒辦法假裝這件事情沒發生，還是覺得應該要說出來。

針對遭前助理指控職場暴力，温世政昨深夜在Threads上公開致歉，他坦言，當天開會，因對自己有些選務沒處理好，感到懊惱及焦慮，當下沒控制好情緒，而是把手機丟向旁邊，波及到助理，「這個動作讓對方感到害怕與不安，是我的錯。」

他沒有要威脅或施加工作壓力的意思，「但讓工作夥伴感到不舒服、不安全，身為老闆，他有絕對的責任。」事發隔天，他透過訊息與電話向當事人致歉，此次也再次鄭重、公開致歉，「對不起，造成了您的不安與困擾。」

温世政也在版上呼籲支持者及網友，希望大家能尊重當事人的心情，避免有不理性的發言。而他會更謹慎要求自己，調適選舉壓力，也謝謝大家的關心與提醒。

温世政 2026九合一選舉 南投縣選舉 民進黨

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