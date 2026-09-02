聽新聞
0:00 / 0:00

桃市議員選舉3天達87人登記 副議長交棒女兒參選、藍營母女檔登記

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議員下屆應選65席，各選區戰將、新人陸續浮出檯面，今天選舉登記第3天逢「黃道吉日」，多達58人到選委會完成登記，3天累計87人。記者張裕珍／攝影
桃園市議員下屆應選65席，各選區戰將、新人陸續浮出檯面，今天選舉登記第3天逢「黃道吉日」，多達58人到選委會完成登記，3天累計87人。記者張裕珍／攝影

桃園市議員下屆應選65席，各選區戰將、新人陸續浮出檯面，今天9月2日選舉登記第3天逢「黃道吉日」，多達58人到選委會完成登記，3天累計87人。藍綠白橘與無黨籍各方人馬紛紛在親友或大批支持者陪同下到場登記，場外「凍蒜」聲不絕於耳，力拚最後勝選。

2026九合一選舉

桃園市選舉委員會指出，市長選舉昨、今天分別為國民黨張善政、民進黨黃世杰完成登記；市議員選舉第1天登記15人、第2天登記14人，今天第3天多達58人登記，是昨天的4倍之多，有議員說，前2天日子不好，不少議員參選人都看準今黃道吉日完成登記。

今天選委會現場人潮絡繹不絕，民進黨黃世杰號召「桃園隊」黨籍議員與參選人陪同完成登記，眾多綠營支持者到場助陣，營造團結氣勢；國民黨也不遑多讓，立委呂玉玲、牛煦庭與涂權吉也陪同多名藍營議員與參選人完成登記，展現勢在必得決心。

桃園區出身的副議長李曉鐘確定不連任，交棒給女兒李凱倫以無黨籍參選。李曉鐘今天早上全程陪同李凱倫完成登記，希望鄉親繼續支持，讓女兒可以接棒成功，李凱倫也分享連月來勤走基層心情，感覺到「期待的重量」愈來愈多，期許年底能為民服務。

特別的是，年底選戰也出現一對母女檔參選，國民黨桃園區市議員張碩芳今天完成登記，力拚連任成功，張的母親劉茂羣是前議員，此次也獲得國民黨提名，回鍋登記參選八德區議員，今天也完成登記，母女分頭競選議員成為話題。

桃園市選委會提醒，此次地方公職人員選舉候選人領表與登記日期自4日為止，每天作業時間都是從上午8時至12時、下午1時30分至5時30分。市長、市議員候選人於桃園市選舉委員會辦理，里長、復興區長及區民代表候選人領取書表及登記地點則為各該區公所。

國民黨桃園區市議員張碩芳（左）拚連任今天完成登記，張的母親劉茂羣（右）是前議員，此次也獲得國民黨提名，回鍋登記參選八德區議員，兩人與藍委牛煦庭（中）合影。圖／取自劉茂羣臉書
國民黨桃園區市議員張碩芳（左）拚連任今天完成登記，張的母親劉茂羣（右）是前議員，此次也獲得國民黨提名，回鍋登記參選八德區議員，兩人與藍委牛煦庭（中）合影。圖／取自劉茂羣臉書

國民黨立委呂玉玲、牛煦庭與涂權吉今天陪同多名藍營議員與參選人完成登記，展現勢在必得決心。記者張裕珍／攝影
國民黨立委呂玉玲、牛煦庭與涂權吉今天陪同多名藍營議員與參選人完成登記，展現勢在必得決心。記者張裕珍／攝影

桃園區出身的副議長李曉鐘（右）確定不連任，交棒給女兒李凱倫（左）以無黨籍參選，今天完成登記。記者張裕珍／攝影
桃園區出身的副議長李曉鐘（右）確定不連任，交棒給女兒李凱倫（左）以無黨籍參選，今天完成登記。記者張裕珍／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰（前排左6）今天在競選團隊和所有黨籍議員陪同下完成市長選舉登記。記者鄭國樑／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰（前排左6）今天在競選團隊和所有黨籍議員陪同下完成市長選舉登記。記者鄭國樑／攝影

議員 藍營 女兒 2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 黃世杰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃道吉日 藍綠縣市長參選人大陣仗登記

雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

宜蘭藍白合拚氣勢 陳琬惠助陣吳宗憲

相關新聞

影／李四川參加李翁月娥三重座談會 會場內折返跑94趟「將近2公里」

國民黨新北市長參選人李四川今天晚上參加市議員李翁月娥舉辦的三重鄉親座談會，場面盛大熱鬧滾滾，會後安排和所有社團輪流合照，李四川便在舞台兩側約20公尺之間，折返跑、來回走了94趟。主辦方打趣說：選舉就是跑出來的！

黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

今天黃道吉日，苗栗縣地方選舉湧進416人登記，包括縣長選舉1人、縣議員選舉26人、鄉鎮市長選舉17人、鄉鎮市民代表選舉143人，及村里長選舉229人，其中，苗栗市長選舉一天之內4人登記，一級戰區競爭激烈。

雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

115年地方公職人員選舉候選人登記今進入第3天，雲林縣選舉委員會整天熱鬧滾滾，議長黃凱上午完成登記、另不再爭取連任的副議長蔡咏鍀陪同妻子黃美蘭登記參選。雲林縣選舉委員會統計，今天共27人登記參選議員，累計至今日已有41人登記參選縣議員、1人挑戰縣長。

金門議員戰火升溫！這些「黑馬」雨中登記 陳麒翔、許玉仙成焦點

今天是農曆的「好日子」，雖然下著傾盆大雨，但一整天九合一選舉的參選登記人潮不斷，繼4名縣長參選人今天完成登記，縣議員選舉也同樣熱鬧，第一、第二選區各有7人登記，共14人先後完成參選程序。其中，縣長陳福海之子、無黨籍新生代陳麒翔首度參選，正式接下父親的政治棒子；而因助理費案二審判決不利的許玉昭，原傳由姪女代打，最後關頭則改由胞姐許玉仙披掛上陣，成為另一焦點。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

穿律師袍登記搶眼！龔書翩再戰選舉 轉攻屏東縣議員

2026九合一大選這周展開登記，今天9月2日登記參選第三天，屏東縣律師龔書翩今天穿著象徵公正與正義的白領黑底律師袍完成縣議員第一選區參選登記，希望將「專業審查、依法監督」法治精神帶進議會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。