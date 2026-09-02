桃市議員選舉3天達87人登記 副議長交棒女兒參選、藍營母女檔登記

桃園市議員下屆應選65席，各選區戰將、新人陸續浮出檯面，今天9月2日選舉登記第3天逢「黃道吉日」，多達58人到選委會完成登記，3天累計87人。藍綠白橘與無黨籍各方人馬紛紛在親友或大批支持者陪同下到場登記，場外「凍蒜」聲不絕於耳，力拚最後勝選。

桃園市選舉委員會指出，市長選舉昨、今天分別為國民黨張善政、民進黨黃世杰完成登記；市議員選舉第1天登記15人、第2天登記14人，今天第3天多達58人登記，是昨天的4倍之多，有議員說，前2天日子不好，不少議員參選人都看準今黃道吉日完成登記。

今天選委會現場人潮絡繹不絕，民進黨黃世杰號召「桃園隊」黨籍議員與參選人陪同完成登記，眾多綠營支持者到場助陣，營造團結氣勢；國民黨也不遑多讓，立委呂玉玲、牛煦庭與涂權吉也陪同多名藍營議員與參選人完成登記，展現勢在必得決心。

桃園區出身的副議長李曉鐘確定不連任，交棒給女兒李凱倫以無黨籍參選。李曉鐘今天早上全程陪同李凱倫完成登記，希望鄉親繼續支持，讓女兒可以接棒成功，李凱倫也分享連月來勤走基層心情，感覺到「期待的重量」愈來愈多，期許年底能為民服務。

特別的是，年底選戰也出現一對母女檔參選，國民黨桃園區市議員張碩芳今天完成登記，力拚連任成功，張的母親劉茂羣是前議員，此次也獲得國民黨提名，回鍋登記參選八德區議員，今天也完成登記，母女分頭競選議員成為話題。

桃園市選委會提醒，此次地方公職人員選舉候選人領表與登記日期自4日為止，每天作業時間都是從上午8時至12時、下午1時30分至5時30分。市長、市議員候選人於桃園市選舉委員會辦理，里長、復興區長及區民代表候選人領取書表及登記地點則為各該區公所。

國民黨桃園區市議員張碩芳（左）拚連任今天完成登記，張的母親劉茂羣（右）是前議員，此次也獲得國民黨提名，回鍋登記參選八德區議員，兩人與藍委牛煦庭（中）合影。圖／取自劉茂羣臉書

國民黨立委呂玉玲、牛煦庭與涂權吉今天陪同多名藍營議員與參選人完成登記，展現勢在必得決心。記者張裕珍／攝影

桃園區出身的副議長李曉鐘（右）確定不連任，交棒給女兒李凱倫（左）以無黨籍參選，今天完成登記。記者張裕珍／攝影