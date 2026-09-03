魏平政還在等 王惠美：將拜會卓揆

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上午十時辦理登記，邀請縣長王惠美陪同卻未獲回覆。魏透露，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安均居中協調，希望國民黨能贏下彰化。引人關注的是，王惠美昨天一返國就在臉書連發兩文，再度感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰對彰化建設的支持；魏平政說，王惠美最後仍會支持他。

彰化縣目前已有無黨籍縣議員陳重嘉、民進黨立委陳素月登記參選縣長；國民黨魏平政、無黨籍彰化市前市長邱建富預定今天登記，已知立委謝衣鳯母親、前立委鄭汝芬，以及國民黨縣黨部主委蕭景田等人將陪同魏平政登記。

王惠美不滿縣長提名過程未受尊重，除未積極輔選黨提名的魏平政，也未與國民黨主席鄭麗文見面。王惠美今天是否陪魏平政登記，被視為是否支持的指標。魏登記的同一時間，彰化縣各界有秋季國殤典禮，王惠美往年都親自主持，外界預估陪同魏登記的可能性不大。

王惠美昨返抵國門，上、下午分別在臉書發文，感謝中央對彰化建設的支持，還說「惠美也會在近期內親自拜會卓榮泰院長，為改造彰化做最大的努力」。藍營基層對王惠美的表現大表不解。

蕭景田說，仍會力邀王惠美擔任魏平政競總主委，期待王惠美出席六日競總成立大會，當天鄭麗文、盧秀燕及雲林縣長參選人張嘉郡會到場，一起拉抬魏平政。