聽新聞
0:00 / 0:00

魏平政還在等 王惠美：將拜會卓揆

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化報導

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上午十時辦理登記，邀請縣長王惠美陪同卻未獲回覆。魏透露，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安均居中協調，希望國民黨能贏下彰化。引人關注的是，王惠美昨天一返國就在臉書連發兩文，再度感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰對彰化建設的支持；魏平政說，王惠美最後仍會支持他。

2026九合一選舉

彰化縣目前已有無黨籍縣議員陳重嘉、民進黨立委陳素月登記參選縣長；國民黨魏平政、無黨籍彰化市前市長邱建富預定今天登記，已知立委謝衣鳯母親、前立委鄭汝芬，以及國民黨縣黨部主委蕭景田等人將陪同魏平政登記。

王惠美不滿縣長提名過程未受尊重，除未積極輔選黨提名的魏平政，也未與國民黨主席鄭麗文見面。王惠美今天是否陪魏平政登記，被視為是否支持的指標。魏登記的同一時間，彰化縣各界有秋季國殤典禮，王惠美往年都親自主持，外界預估陪同魏登記的可能性不大。

王惠美昨返抵國門，上、下午分別在臉書發文，感謝中央對彰化建設的支持，還說「惠美也會在近期內親自拜會卓榮泰院長，為改造彰化做最大的努力」。藍營基層對王惠美的表現大表不解。

蕭景田說，仍會力邀王惠美擔任魏平政競總主委，期待王惠美出席六日競總成立大會，當天鄭麗文、盧秀燕及雲林縣長參選人張嘉郡會到場，一起拉抬魏平政。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化藍僵局 王惠美陪登記？魏平政：沒消息

竹北破局 藍白參選人會陳見賢

金門楊鎮浯領表 藍：事有轉圜

九合一選舉登記 鄭麗文：團結一致將氣勢延續至投票日

相關新聞

選情初探／北市第七選區平地原住民 藍同額選舉 綠和無黨無人參選

台北市有兩個原住民市議員選舉區，各設一席。第七選區平地原住民選區現任李芳儒二○一○年接棒父親當選後，歷屆選舉不是同額選舉，就是以懸殊票數輾壓對手，今年迄今無其他人參戰，李芳儒可能又要「跟自己選」。

選戰話題 新北里長伯拚連任 老婆登記對決

猴硐「貓村」所在地新北市瑞芳區光復里，現任里長周晉億登記拚連任，隔天他妻子吳梨花也完成參選作業，寧靜貓村的里長選舉，上演夫妻對決成話題。周晉億說，里民若選她（指吳梨花），他就休息，若選他就繼續服務。吳梨花則是婉拒記者訪問。

蔡英文贈船舵

前總統蔡英文昨陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋登記參選，並贈送沈伯洋「船舵」，把台北帶往對的方向。

藍白團結挺安

國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲昨陪同新竹市長高虹安登記競選連任，展現藍白團結氣勢。

竹市、嘉市選戰整合成功 黃國昌：藍白合堅不可破

年底縣市長選戰，新竹市、嘉義市藍白整合，劍指綠營。國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲昨一起陪同新竹市長高虹安登記參選連任；民眾黨嘉義市長參選人張啓楷也在黨主席黃國昌與國民黨籍現任市長黃敏惠陪同下登記，黃國昌更宣示藍白合「堅不可破」。

觀察站／竹北各自為戰 恐留信任裂痕

無黨籍新竹市長高虹安昨在國民黨主席鄭麗文、民眾黨前主席柯文哲兩大藍白要角陪同下完成參選連任登記，藍白加持「抗綠」陣容強大，與隔壁頭前溪畔竹北市藍白兩黨因提名爭議、基層開撕，形成強烈對比。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。