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綠營王牌 蔡英文助陣 展現跨派系團結

聯合報／ 記者洪子凱黃婉婷游明煌林麗玉尤聰光魯永明黃于凡陳敬丰／連線報導

年底九合一選戰，綠營大打小英牌，前總統蔡英文已受邀擔任六名縣市長競選總部主委或榮譽主委，昨再陪民進黨台北市長參選人沈伯洋、基隆市長參選人童子瑋登記參選，展現跨派系團結並拉抬選情，盼臨門一腳協助突圍。

2026九合一選舉

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會呼籲全黨團結，但不要過度解讀選情變化，避免影響選戰節奏。賴清德五日也將出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部成立大會，與已宣布擔任蘇巧慧競總主委的蔡英文同台輔選，展現收復新北決心。

蔡英文目前已受邀擔任蘇巧慧、童子瑋、台中市何欣純、嘉義市王美惠、和台東縣陳瑩、嘉義縣蔡易餘共六名縣市長參選人競總主委或榮譽主委。沈伯洋昨登記參選，也邀蔡英文助陣；蔡送上船舵盼沈掌穩，把台北帶往對的方向。

沈伯洋說，希望當台北市長不只是要當問題解決者，更要當一個開拓者；他也喊出兒少、食安、交通、環境、體育、ＡＩ、商圈發展、夜經濟八大願景，爭取台北市民支持。

沈的對手、台北市長蔣萬安今天將陪國民黨小雞登記造勢。蔣萬安說，希望能夠拉抬藍營氣勢，接下來九月十二日也會參與民眾黨議員活動，目標就是藍白席次最大化，「兄弟齊登山，兄弟齊努力」。

蔡英文隨後轉往基隆陪童子瑋登記參選，她說，請大家給童子瑋機會，把建設和改變帶進每一個基隆人的生活。

童子瑋說，將以「生活市長」為目標，讓每一位基隆人都能過上更好的生活。他邀請蔡英文擔任主委，就是希望蔡能把中央、地方合作的經驗傳授給他。

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