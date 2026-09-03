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觀察站／竹北各自為戰 恐留信任裂痕

聯合報／ 本報記者王駿杰黃羿馨

無黨籍新竹市長高虹安昨在國民黨主席鄭麗文、民眾黨前主席柯文哲兩大藍白要角陪同下完成參選連任登記，藍白加持「抗綠」陣容強大，與隔壁頭前溪畔竹北市藍白兩黨因提名爭議、基層開撕，形成強烈對比。

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柯文哲與鄭麗文昨各分據高虹安左右，全程僅點頭寒暄維持禮貌之交，流露著禮貌而克制的距離感，精準展現兩黨在區域戰略上的各取所需。

對藍營而言，若在竹市另推人馬，只會親痛仇快，鄭麗文昨親自站台，則將「挺高」提升至跨黨派共守地方治理的層次；對民眾黨與高虹安陣營來說，柯文哲的故鄉牌加上藍營議長許修睿組織動員，一舉收攏藍白選民，替新竹市「藍白合示範區」畫下民進黨難以突破的政治防線。

即便竹北市長選舉藍白互不相讓，但在新竹市，高虹安成功將自身轉化為跨黨派最大公約數，就算柯、鄭二人互動不算多，只要同框宣示合作，竹北市現階段的情緒波動，便難撼動新竹市早已打牢的藍白合作基本盤。

只不過，竹北市長選戰，藍白紛擾迄今幾乎已無轉圜空間，白主張有禮讓默契在先，藍則要求合理整合機制，僵持不下，兩黨市長參選人都將在今天登記，宣告分道揚鑣。但竹北藍白不合引發的白營小草激烈情緒，現階段未必外溢至其他縣市，因藍歷經初選民調競爭，要無條件退讓並不現實；白則挾上屆大選在竹北的高得票優勢，也不想輕易退讓。「不滿歸不滿，仍能理解彼此處境」，顯示竹北衝突更像單一戰區的結構性矛盾。

然而，選舉不能只靠高層協議，基層是否願意埋單，讓情緒止於竹北，才是關鍵。竹北若最後各自為戰，或許不致外溢造成「一屍五命」，卻可能留下信任裂痕；一旦小草的不滿從「竹北為何沒合作」，轉成「藍白承諾還值不值得相信」，無論二○二六或二○二八，整合成本只會更高。

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