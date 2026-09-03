竹市、嘉市選戰整合成功 黃國昌：藍白合堅不可破

年底縣市長選戰，新竹市、嘉義市藍白整合，劍指綠營。國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲昨一起陪同新竹市長高虹安登記參選連任；民眾黨嘉義市長參選人張啓楷也在黨主席黃國昌與國民黨籍現任市長黃敏惠陪同下登記，黃國昌更宣示藍白合「堅不可破」。

不過，竹北市長選戰，藍白仍破局。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠預定今天登記；國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智今天也要登記參選，鄭麗文將到場力挺。柯文哲直言「這種事情不應該發生」，但既已發生，「面對問題是解決問題的第一步」，黃國昌與鄭麗文應盡快協商如何善後。

不過，柯文哲在基隆也表示，不必因為少數人的問題抹滅全局，此次選戰從宜蘭、新北到嘉義、彰化及台中等地，絕大部分合作情況皆屬良好，當前重點並非單純的藍白或綠白合作，而是台灣能否逐步建立起「聯合政府」的政治文化；像日本自民黨和維新會，選後簽合作同意書，什麼是共同支持的、什麼是有爭議的，把整個政府的合作事項列得很好，希望有一天台灣的政治也可以進步到這程度。

針對竹北市長選舉在野整合紛擾，民眾黨昨舉行黨政聯繫會議，黃國昌會中表示，「內省不疚，夫何憂何懼？」感謝前立委林為洲的努力，但對於徐欣瑩的態度，他意有所指地說，「我們永遠無法理解，不守信用的人到底在想什麼」。黃國昌強調，民眾黨說到做到、坦坦蕩蕩，現在就是走自己的路，全力拚戰。

黃國昌說，邱臣遠有完整的歷練與執行力，長期投入大新竹地區發展，一定是最能帶領竹北向前進的市長。邱臣遠透露，日前與新竹縣副縣長陳見賢碰面，陳明確表達會給予支持與建議，「力挺善良的人」。

鄭麗文昨與柯文哲同框，柯之前要求鄭「說清楚」，但兩人碰面卻沒談藍白合，反而聊起柯手上的「電子手環」。鄭指出，看到柯文哲與高虹安能站在選委會前，經歷多少千辛萬苦與不為人知的壓力、打擊與折磨，讓她非常感慨。她盼新竹選民不分顏色、黨派，再次支持高虹安連任。徐欣瑩則強調「藍白團結要繼續、整合要繼續」。

嘉義市方面，黃敏惠力挺張啓楷延續幸福城市，黃國昌宣示藍白合「堅不可破」。張啓楷隨後公開向民進黨參選人王美惠下戰帖要求辯論，黃國昌也砲轟交通部長陳世凱「選後再談輕軌」的說法，不該將公共建設當政治工具。王美惠登記後也反擊，指選舉不應只看單一辯論表現，主張「用政績接受檢驗」；至於輕軌議題，她直言需要龐大經費、時間及中央地方溝通。

鄭麗文在國民黨中常會表示，完成登記後，代表選戰正式進入白熱化階段；只要全黨團結一致，把目前的氣勢延續到投票日，必定開出漂亮成績單。