選情初探／北市第七選區平地原住民 藍同額選舉 綠和無黨無人參選

台北市有兩個原住民市議員選舉區，各設一席。第七選區平地原住民選區現任李芳儒二○一○年接棒父親當選後，歷屆選舉不是同額選舉，就是以懸殊票數輾壓對手，今年迄今無其他人參戰，李芳儒可能又要「跟自己選」。

北市原住民約一萬一千人，以阿美、卑南族較多，主要居住在文山、士林、內湖、南港。議員原民選區二○一○年一分為二，第七、第八分別為平地和山地原住民選區。

藍營人士說，早年北市山地、平地原民選區未分開時，李芳儒的父親李銀來就已奠定根基。李芳儒十六年前接棒後，都輕鬆打敗民進黨提名的對手。

民進黨二○一○年敗給初試啼聲的李芳儒，二○一四年提人選再戰，以七五四票對二九三七票的懸殊票數落敗，二○二二年提名年輕的參選人吳郁瑾（Sawmah Kawlo），仍以一一一四票對二六三四票敗北。今年民進黨中央針對下屆平地原住民選區議員選舉，至今未徵召。

藍營基層指出，原民選區看重人情與家族，親友與部落常影響投票，加上長年與國民黨互動多，現任議員根基穩固，新人翻盤不容易。

綠營人士分析，北市原民散居十二個行政區，若無政黨組織和長期經營，想打陸戰，恐怕連選民在哪裡都找不到，空戰也是茫茫大海，難評估成效。民進黨在北市長期沒有經營原民選票，每次選舉都「保送」國民黨兩席，這次只徵召山原一人參選，平原缺席，李芳儒恐又同額競選，但觀察李歷屆得票數有浮動現象，並非不可撼動，黨中央未徵召人選有點可惜。