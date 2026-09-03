選情初探／彰縣議員第8選區 8搶5激戰

彰化縣議員第八選區涵蓋二林鎮、芳苑鄉、竹塘鄉、大城鄉，應選五席，四位現任縣議員拚連任，四名挑戰者加入戰局，呈現八搶五局面，被視為南彰化競爭最激烈的選區。

現任國民黨議員陳一惇將參選二林鎮長，藍營提名陳一惇服務處主任曾溫泉，曾也是立法委員謝衣鳯服務團隊成員，謝家長年深耕此選區，有謝家系統及個人服務基礎，對開拓及穩定票源頗有利。

另一名國民黨提名人張國棟，曾任兩任二林鎮長、兩屆縣議員，八年鎮長為鎮庫累積約三億元，行政歷練豐富，回任民代地方實力雄厚，被看好連任。

民進黨提名現任縣議員洪騰明和洪子超。洪騰明是芳苑子弟，上屆遞補為縣議員，加入「新芽連線」經營團體形象。他服務扎實，待人親切，在大城、芳苑具有一定基礎。

洪子超出身二林鎮，具政二代背景，形象年輕、有專業學養，地方評價不錯。由於民進黨保守提名，二林四鄉鎮挺綠選票若穩定分流，當選機會大。

無黨籍現任議員吳淑娟出身大城鄉，大城鄉人口數雖在縣內倒數第二，但她多年服務範圍遍布四鄉鎮，不僅握有大城鄉大部分基本盤，其他三鄉鎮也有穩定支持，連任八屆議員無敗績，被高度看好能夠出線。

國民黨前縣議員謝彥慧，上屆因故解職，家族推出她的姊姊謝淑如參選，但未能當選。謝淑如這次以無黨籍捲土重來，除穩住教育系統基本盤，另積極開拓農會系統選票，實力不容小覷。

無黨籍前縣議員蔡家豪推出他的妻子黃淑儀參選，夫妻深入基層搏感情，固樁動作積極，讓不少選民印象深刻，被認為有機會開出不錯成績。

台灣民眾黨在二林區提名「芳苑女兒」廿三歲治療師洪雅婷。她是芳苑鄉青農組織成員，與芳苑鄉政界知名人士有姻親關係，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲先後陪她在二林區拜票，希望拉抬新人聲量、凝聚年輕選票，力拚在南彰化為白營搶一席。