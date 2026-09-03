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遭吳子嘉告發逃稅 鄭朝方團隊：烏賊戰術

聯合報／ 記者蕭雅娟黃羿馨／連線報導

美麗島電子報董事長吳子嘉昨赴台北地檢署告發英業達集團董事長葉力誠、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方、前縣長鄭永金等五人，涉入竹東一樁土地開發案一點八億元土地交易逃漏稅疑雲。

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鄭朝方團隊反擊，指吳拿陳年舊案混淆視聽，是「純作秀的烏賊戰術」。

吳子嘉指出，竹東「至善莊園」土地交易案涉及竹東鎮上舘段五三一地號等一○四筆土地，據當時簽約代書表示，地主劉文漢後續與葉力誠進行土地買賣，劉應得土地交易款約四點二億元。若依二○一五年土地權利分管協議約定的百分之四十四計算約一點八億元。

吳子嘉表示，相關土地後續出售給國協、富代二家投資公司，負責人均為葉力誠，鄭朝方等人也另與葉簽訂土地買賣契約，契約規畫及土地過戶涉及王進祥；依實價登錄資料，相關山坡地保育區農牧用地成交價每坪約八點九萬元，另有兩千萬元通行權權利金，與同類土地交易價格相差四十倍。

吳子嘉質疑，若原應課稅的開發利益被「刻意包裝」為農地買賣價金，可能涉及逃漏稅捐；告發狀依周邊土地價格估算，涉逃漏稅額達一點一五億元。

吳子嘉昨告發葉力誠、鄭永金與其兒子鄭朝方、鄭朝瀚，及地政士王進祥等五人涉違反稅捐稽徵法及使公務員登載不實等罪嫌，希望檢方從契約、土地價格、金流及稅務四方向調查，釐清一點八億元款項性質、資金流向，及五人在交易中的角色。

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，參選人鄭朝方先前就已經針對吳子嘉不實指控損害個人權益部分委任律師提告，這次吳子嘉又再利用陳年舊案混淆視聽，根本就是純作秀的烏賊戰術，參選人鄭朝方委任律師會持續透過司法程序捍衛當事人權益。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 吳子嘉

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