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為何是童子瑋競總主委不二人選？綠議員：2020蔡英文在基隆得票數過半

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋參選基隆市長，今由前總統蔡英文陪同完成登記，並宣布蔡出任競選總部主任委員。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長童子瑋參選基隆市長，今由前總統蔡英文陪同完成登記，並宣布蔡出任競選總部主任委員。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，今由前總統蔡英文陪同完成登記，並宣布蔡出任競選總部主委。民進黨基隆市議員張顥瀚說，蔡是對基隆貢獻最多的總統，蔡2020年競選總統連任，在基隆的得票數比對手韓國瑜和宋楚瑜加起來還多，沒有人比蔡更適合擔任童子瑋競選總部主委。

2026九合一選舉

蔡英文今陪同童子瑋到基隆市選舉委員會登記參選基隆市長，並出任競選總部主委。蔡說，她擔任總統8年，也是基隆改變最快的8年。城市建設一棒接一棒，接下來就期待童子瑋接棒來點亮西岸。

童子瑋表示，過去蔡英文總統任內，和時任行政院長的賴清德總統及當年的基隆市長林右昌，攜手合作推動市港再生、國門改造及軍港西遷，改變了基隆城市東岸發展。未來他也會跟賴總統、行政院長卓榮泰合作，點亮基隆港的西岸，做到「市港同心、一起同行」。

張顥瀚表示，以對基隆的貢獻來講，蔡英文是歷年來所有總統中最多的，市港再生計畫從基隆火車站到整個基隆港東岸廊帶，還有軍港遷移政策，都是在蔡任內決定推動的重大建設。基隆市期盼卅年的基隆捷運，也是在她任內核定，因此沒有人比蔡更適合擔任童子瑋競選總部主委。

張顥瀚說，從選舉得票數來分析，也可以看出蔡英文是童競選市長的主委不二人選。2016年總統大選三強鼎立，蔡英文拿下9萬3402票，朱立倫和宋楚瑜合計10萬0312票，差距不到1萬票。到了2020大選，蔡在基隆的得票數躍增11萬4944票，比韓國瑜和宋楚瑜的選票相加，還多出3728票。

張顥瀚指出，蔡英文在基隆獲得的票數，顯示她的支持者遠超過基隆民進黨的基本盤。童子瑋能獲得蔡英文的光環加持，對選情來說是一大助力。

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，今由前總統蔡英文陪同完成登記，並宣布蔡出任競選總部主任委員。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長童子瑋參選基隆市長，今由前總統蔡英文陪同完成登記，並宣布蔡出任競選總部主任委員。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

2026九合一選舉 童子瑋 基隆市選舉

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