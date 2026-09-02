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9月2日黃道吉日…登記參選大爆炸！宜蘭五合一選舉單日329人創高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天是農民曆黃道吉日，根據宜蘭縣選舉委員會晚間統計，光是單日登記選舉人數就有329人，創下這次宜蘭五合一選舉的登記人數新高，縣選委會的人潮一波接一波。記者戴永華／攝影
今天是農民曆黃道吉日，根據宜蘭縣選舉委員會晚間統計，光是單日登記選舉人數就有329人，創下這次宜蘭五合一選舉的登記人數新高，縣選委會的人潮一波接一波。記者戴永華／攝影

基層選舉登記進入第三天，宜蘭五合一今天登記參選人數大爆炸，一天內就湧入329人，遠遠超過前二天108人及71人的登記總合，還多出150人，創下連日來新高；比較特別是縣議員第一選區，除了有議長張勝德登記，黃定和議員月前申請恢復黨籍，以國民黨身分辦理登記，第六選舉區出現1名勞動黨參選人。

2026九合一選舉

今天是農民曆上的黃道吉日，根據宜蘭縣選舉委員會晚間統計單日登記選舉人數329人，其中縣長參選人林國漳1人、縣議員參選人莊淑如等25人、鄉鎮市長參選人陳金麟等13人、鄉鎮市民代表參選人張榮輝等97人、村里長參選人郭寶簧等193人。

相較於前兩天狀況，8月31日共108人，9月1日共71日，今天登記參選人數炸裂，縣選委員湧入的人潮一波接一波，還得排隊等候，工作人員忙得難以喘口氣；接下來還有兩天時間，明天黃曆普通，預估登記人數少一點，星期五是登記最後一天，加上當天日子也不錯，預估還會湧現一波人潮。

今天比較特別是，縣議員第一選舉區宜蘭市，除了有議長張勝德登記，上次以無黨參選的黃定和議員今年7月申請恢復國民黨籍，這次以國民黨報准登記參選縣議員；至於第6選舉區羅東鎮，出現代表勞動黨的女性參選人李中登記；村里長參選通常不掛黨籍，絕大多數以無黨參選，但菜園里長參選人林耀明以正神名黨登記參選，搶攻席次。

議長張勝德（右）今天登記參選縣議員第一選區的宜蘭市議員。圖／民眾提供
議長張勝德（右）今天登記參選縣議員第一選區的宜蘭市議員。圖／民眾提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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