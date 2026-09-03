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三戰屏東縣長 蘇清泉組50人「縣政顧問團」

聯合報／ 記者尤聰光劉星君王昭月／連線報導
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前中）昨登記，將三度挑戰縣長，也宣布籌組縣政顧問團。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前中）昨登記，將三度挑戰縣長，也宣布籌組縣政顧問團。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，台東藍、綠兩黨縣長參選人吳秀華、陳瑩及民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾昨均完成登記，藍綠各自端出「團結、接棒」氣勢。其中蘇清泉三度挑戰縣長，宣布籌組五十人「縣政顧問團」；台東藍綠陣營不約而同展現整合態勢；澎湖吳淑瑾喊出由陳光復「牽手」走向第一線承擔。  

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蘇清泉昨由黨秘書長李乾龍陪同登記，李以屏東連三周豪雨終於雨過天晴比喻選情，直言「屏東要換人做了」。蘇清泉火力全開，從老人健保、治水一路談到教育，並宣布籌組「縣政顧問團」，直言「我們的影子內閣都有了」，且具即戰力。他若執政，營養午餐將比照雙北提高至九十元以上。另批屏東治水設施反覆損壞，「保障生命財產安全不能再以極端雨量當理由」。

國民黨台東縣長參選人吳秀華昨冒雨登記，縣長饒慶鈴及前縣長黃健庭等超過三百人到場力挺，喊出「挺秀華就是挺幸福」。吳秀華指出，完成登記是回應鄉親未來四年甚至八年的託付，她將延續既有建設再發揚光大，「風雨過後總會迎來藍藍的天」。民進黨陳瑩則由前立委劉櫂豪、賴坤成等人陪同登記，劉、賴二人過去因競爭齟齬，這次為陳瑩難得同台。陳瑩喊出「團結、承擔、治理」，強調政見會一道道端出來。

澎湖民進黨參選人吳淑瑾昨由立委楊曜陪同登記，婦女代表以蒙面女郎造型助陣，新住民姊妹也牽手同行，呈現跨世代、跨族群支持。吳淑瑾說，縣長陳光復因公受傷，突如其來的意外打亂她人生規畫，但澎湖發展不能停，她選擇站出來承擔。過去四十多年她是陳光復的「牽手」，如今要牽起所有澎湖鄉親的手，站上第一線守護澎湖。

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