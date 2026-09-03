賴瑞隆、陳亭妃登記參選 南二都市長齊「交棒」展團結氣勢

年底南二都民進黨的市長參選人昨天皆登記參選，不約而同展現「接棒」態勢，高雄參選人賴瑞隆由市長陳其邁陪同，陳其邁說「選對人，才能走對的路」；台南參選人陳亭妃也由市長黃偉哲陪同登記，黃偉哲表示，大膽猜測她得票數與得票率能創新高。

賴瑞隆與卅五名黨籍市議員參選人組成「高雄大聯盟先發陣容」，昨上午所有參選人在高雄港口慈濟宮會合，展現團結氣勢，市長陳其邁現身為賴瑞隆披上選舉肩帶，並遞交球棒，象徵交棒給「最強第四棒」，眾人再一起步行到選委會登記；不過高市八名黨籍立委五人到場，未見邱志偉、許智傑、林岱樺，幕僚解釋三人都有行程。

陳其邁說，高雄用六年的時間證明走在正確的道路上，而「選對人，才能走對的路」，賴瑞隆就是最能夠承擔責任、帶領高雄繼續前進的最佳人選。

賴瑞隆宣示以「拚拚拚」的執行力守護高雄、捍衛高雄、壯大高雄；他說，陳其邁優異政績就是高雄隊最快而有力的輔選利器，未來會延續陳其邁六年成功施政，帶領高雄繼續向前邁進，團結高雄，市長勝選、議會過半。

力拚成為「台南第一位女市長」的陳亭妃，昨天下午由市長黃偉哲、副議長兼民進黨南市黨部主委林志展以及黨提名市議員陪同前往登記，打出團結牌，眾人喊話「二○二六一定要贏、台南要贏」、「民進黨市議員全壘打」。

黃偉哲擔任陳亭妃競總主委，他指出，以「藍綠對決」或口水戰作為選戰主軸，從過去經驗來看效果並不好，也不容易獲得市民認同，將不打政黨口水戰，且陳亭妃的支持具有跨黨派特性，過去支持藍、綠、白不同陣營的市民，都可能在這次選舉支持她，因此大膽猜她得票數與得票率都能創新高。

「我們過去走了廿八年，對台南每一個角落都非常了解」，陳亭妃說，團隊會堅持自己的節奏、穩紮穩打，不打口水戰、不製造對立，而是把要為市民做的事情清楚報告，且黃偉哲執政期間把台南卅七區打下穩固基礎，未來她進一步串聯，讓政策從單點延伸到全台南，不分溪北、溪南，都不能遺漏任何一個地方。