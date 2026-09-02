同一天陪子弟兵登記參選基隆市議員 宋楚瑜、邱佩琳有共同話題

台灣民眾黨基隆市黨部主委、基隆市副市長邱佩琳的父親邱創煥，曾任台灣省主席。今天她陪4名民眾黨市議員參選人登記時，遇到曾任台灣省長的親民黨主席宋楚瑜，「台灣省」成為兩人共同話題。宋也肯定民眾黨年輕選將願意出來承擔，並與「民眾基隆隊」成員合照打氣。

邱佩琳今天下午2時帶領民眾黨提名的4名市議員參選人，中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰和信義區黃申棟，前往基隆市選委會登記，民眾黨創黨主席柯文哲也現身力挺，展現「民眾基隆隊」團結出征的選戰氣勢。

親民黨提名擔任基隆市副議長的楊秀玉競選連任，另提名兩名新人鄭素禎、黃舒琳參選，宋楚瑜今天下午3時到基隆市選委會為3人加持，爭取勝選。

兩黨參選人在選委會3樓辦理登記作業時，宋楚瑜和邱佩琳在會場聊天等待。邱創煥1984年至1990年擔任台灣省主席，接任者是前副總統連戰。省縣自治法1994年7月29日公布施行，台灣省實施地方自治，宋楚瑜當選首任台灣省長，1998年卸任時省又改制虛級化（凍省），不再選舉省長，讓宋成為史上唯一的台灣省長。

因為邱父和宋楚瑜都曾是台灣首長，讓兩人今天在基隆市選委會見面時多了一個共同的話題。台灣南部近期水患引發民怨，宋再次提及如果沒有凍省，台灣的水患與治水問題應都能得到更完善的處置。

宋楚瑜也與邱佩琳、李文耀、林廷翰和民眾黨支持人合照，肯定民眾黨提名年輕人參選市議員，出來承擔責任。

林廷翰表示，非常感謝宋楚瑜的鼓勵，過去走訪地方時，時常聽到許多長輩分享已故親民黨籍議員楊石城，長年深耕基隆、認真為民服務的故事，讓他相當敬佩。未來也會秉持服務地方的初心，踏實走進基層、傾聽市民需求，為基隆多做一點事。