影／李四川參加李翁月娥三重座談會 會場內折返跑94趟「將近2公里」

國民黨新北市長參選人李四川今天晚上參加市議員李翁月娥舉辦的三重鄉親座談會，場面盛大熱鬧滾滾，會後安排和所有社團輪流合照，李四川便在舞台兩側約20公尺之間，折返跑、來回走了94趟。主辦方打趣說：選舉就是跑出來的！

李四川和無黨親藍的李翁月娥之前已聯合辦過2場蘆洲市政說明會和鄉親座談會，這次則是三重地區，他形容今晚這場是最近幾日人數最多、場面最大的一場造勢活動，除了向支持者請託拜票，也承諾當選後一定會蓋蘆社大橋、照顧銀髮長輩、將大稻埕煙火擴大為雙北合辦等政見。

由於李翁月娥競辦在舞台兩側搭起大型背板，安排與會的94個社團和里輪流到背板前和李四川、李翁月娥合照，於是參選人和攝影、競選團隊便在這20餘公尺間折返跑、來回走了94趟，合計大約跑了2公里左右。

國民黨新北市長參選人李四川（中）今晚參加市議員李翁月娥（左）舉辦的三重鄉親座談會，會後安排和所有社團輪流合照，李四川便在舞台兩側約20公尺之間，折返跑、來回走了94趟，大約2公里。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）今晚參加市議員李翁月娥（左）舉辦的三重鄉親座談會，現場熱鬧滾滾。記者林昭彰／攝影