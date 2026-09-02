宜蘭準備迎高鐵了？縣議員林聰池登記參選 向藍綠縣長選將拋3問

上次參選宜蘭縣議員在礁溪鄉拿下最高票的林聰池今天登記爭取連任，面對近來討論熱度相當高的高鐵延伸宜蘭建設，他向藍、綠縣長參選人提出「高鐵三問」，高鐵來，宜蘭準備好了嗎？要求兩人在選前端出政策白皮書，以利鄉親選出真正對宜蘭有利的縣長人選。

林聰池下午由妻女與支持者陪同前往選委會辦妥登記參選，他表示，此次參選不只延續4年來在議會的監督服務，更要站在整體發展角度，向兩位「縣政新手」參選人提出「高鐵若來，宜蘭欲行去哪？」三大提問。

他強調，高鐵檢，並不等於宜蘭的未來就會自動變好，「若無前瞻規劃，高鐵帶來的可能不是進步，而是塞車、房價高漲，以及對在地產業的衝擊」，請問參選人該如何提出解方。

一問：交通路網準備好了嗎？兩位是否爭取增設台鐵新站點、設置大客車轉運點？觀光景點與產業聚落的接駁路網的具體規劃方案？ 二問：高鐵紅利不能只留在特區，礁溪不能被邊緣化！會規劃「高鐵宜蘭站-礁溪」直達公車嗎？台鐵班次如何調整？礁溪車站周邊的都市計畫與商圈空間如何再造？ 三問：高鐵通車後外地人口移居宜蘭，如何打造優質的居住與創業環境？十到二十年的宜居藍圖？

先登記參選縣長的國民黨吳宗憲回應已規劃「Y-TOD宜居宜蘭」藍圖：全縣鐵路高架、小巴串聯交通，他把三個問題整合為一個核心：「迎接高鐵到來的未來10年，宜蘭該提前做哪些準備改變，讓年輕人不必離鄉背井、讓更多人才移居宜蘭？」

吳宗憲指出，宜蘭人口密度較低、聚落分散，可參考TOD大眾運輸導向發展模式，改良打造「Y-TOD宜蘭模式」。空間發展規劃分成都計內圈與都計外圈，最重要是串聯兩大發展圈的交通建設，所以他很早就提出「鐵路全面高架化」、台鐵配置區域電聯車串聯各站，打造鐵路捷運化提高鄉鎮間的運輸。

在村落、聚落與觀光景點之間，除現有縣內公車、幸福巴士及幸福小黃外，吳宗憲推出「宜蘭小巴」，以各火車站為起訖點，規劃9人座小巴深入各村落，穿梭鄉村道路巷弄，方便縣民及觀光客使用。

林國漳表示已經備妥政策規劃書，回應三大提問：

一、交通路網：推動交通聯運計畫。高鐵接駁將以特區作為綠色友善交通示範區，配合鐵路全縣高架捷運化，五大轉運站U-Bike系統，優化公車系統、加碼TPASS補貼，無縫接駁路網。 二、礁溪發展：溫泉觀光升級，紅利全縣共享。串聯全縣淺山步道的雪山麓徑計畫，其中包含礁溪的跑馬古道，規劃礁溪溫泉觀光相關措施，二龍河競渡深化在地文化傳承。 三、城市願景：從文化治縣到產業聚落。未來推動「文化治縣」，將文化底蘊轉化為城市發展核心；利用高鐵20分鐘首都圈優勢，發展無人載具、AI產業與生醫產業、爭取研發機構到宜蘭，興建400戶青年婚育宅及全方位的托育、長照福利，永續宜居城市。

面對近來討論熱度相當高的高鐵延伸宜蘭建設，礁溪縣議員林聰池今登記參選後，向藍、綠縣長參選人提出「高鐵三問」，高鐵來，宜蘭準備好了嗎？要求兩人針對高鐵可能帶來的衝擊，提早做因應。記者戴永華／攝影