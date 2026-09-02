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「民眾基隆隊」正式上場 柯文哲力挺基市議員四參選人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲和基隆市黨部主委邱佩琳，今天陪同四名市議員參選人完成登記，期許四席全上，在議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲和基隆市黨部主委邱佩琳，今天陪同四名市議員參選人完成登記，期許四席全上，在議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。記者邱瑞杰／攝影

台灣民眾黨基隆市四名市議員參選人今天完成候選人登記，創黨主席柯文哲到場力挺，期許完成「四席全上」目標，讓台灣民眾黨順利在基隆市議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。

2026九合一選舉

民眾黨提名中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰、信義區黃申棟參選市議員，基隆市副市長暨民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，今天下午帶領四人一起現身基隆市選委會，展現「民眾基隆隊」團結出征的選戰氣勢。

柯文哲專程到場，與四名參選人及現場支持者高呼「民眾基隆隊，挺進市議會」，宣告四人從前一階段的地方耕耘到正式完成登記，已經準備好迎接最後一段選戰。

柯文哲表示，他要恭喜四名參選人正式完成登記，更重要的是基隆有一位認真、有戰力的黨部主委，肯定邱佩琳親力親為，是他所看到「全台灣最認真的副市長之一」。她在這段時間陪著四名參選人成長、跑遍基隆基層，為民眾黨在基隆的選戰打下良好基礎。

柯文哲細數四名參選人的不同專業背景，林廷翰具備從地方到中央的完整歷練，加上公共衛生與醫療專業背景，對地方事務及行政協調都有相當程度的熟悉。黃申棟曾在立委林沛祥國會辦公室服務，雖然是新人參選，但擁有扎實的政治實務經驗與執行能力。

呂承祐長期深耕醫界，未來若能進入市議會，相信在醫療、長照及健康政策等領域，都能提出更專業的政策方向。李文耀年輕時曾任船員，之後投入地方新聞工作，從海上到地方、從產業到民情，對基隆有不同面向的深入觀察。

邱佩琳說，四名參選人最大的共同點，就是「沒有包袱、願意做事，也願意為市民承擔」。四個人來自不同專業背景，也都經過長時間的地方歷練與考驗，真心希望這四個年輕人都可以進入市議會，強力監督市政，同時提出更好的政策，讓基隆市政持續進步。

柯文哲認為，今天聯合登記氣勢相當成功，期許在邱佩琳帶領之下，四名候選人持續勤走基層，爭取更多市民認同，年底共同完成「四席全上」的目標，在議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲和基隆市黨部主委邱佩琳，今天陪同四名市議員參選人完成登記，期許四席全上，在議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲和基隆市黨部主委邱佩琳，今天陪同四名市議員參選人完成登記，期許四席全上，在議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。記者邱瑞杰／攝影

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台灣民眾黨創黨主席柯文哲和基隆市黨部主委邱佩琳，今天陪同四名市議員參選人完成登記，期許四席全上，在議會成立黨團，為基隆帶來更多改變的力量。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 民眾黨 柯文哲 邱佩琳 林廷翰

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