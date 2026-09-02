穿律師袍登記搶眼！龔書翩再戰選舉 轉攻屏東縣議員

2026九合一大選這周展開登記，今天9月2日登記參選第三天，屏東縣律師龔書翩今天穿著象徵公正與正義的白領黑底律師袍完成縣議員第一選區參選登記，希望將「專業審查、依法監督」法治精神帶進議會。

屏東縣第一選區屏東市選12席議員，檯面上表態參選至少17人，登記第三天，第一選區已有12人登記。

律師龔書翩是屏東媳婦，2022她曾參選屏東市里長，雖然落敗，這次轉換跑道選縣議員。

龔書翩今天穿律師袍現身選委會登記，現場支持者高喊「議員選書翩幸福每一天」。龔書翩說，律師袍是她專業象徵，也是她對選民的承諾，走入基層發現許多弱勢民眾在面對法律與權益受損時往往求助無門，希望將「專業審查、依法監督」法治精神帶進議會，未來要用法律人專業，為縣民的權益和地方建設嚴格把關。