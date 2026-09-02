雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

115年地方公職人員選舉候選人登記今進入第3天，雲林縣選舉委員會整天熱鬧滾滾，議長黃凱上午完成登記、另不再爭取連任的副議長蔡咏鍀陪同妻子黃美蘭登記參選。雲林縣選舉委員會統計，今天共27人登記參選議員，累計至今日已有41人登記參選縣議員、1人挑戰縣長。

雲林縣選舉委員會統計，今天多達27人登記參選縣議員，包括12名尋求連任的現任議員，5人捲土再戰，另有10名新人首次參選，累計至今，已有41人登記參選議員。至於縣長目前僅首日有無黨籍的律師吳炳輝登記，國民黨提名縣長參選人張嘉郡預計明天上午登記，民進黨提名的劉建國則預計後天上午登記。

今天登記參選，第1選舉區（斗六市、莿桐鄉、林內鄉）有陳永修（國民黨）、林靖冠（民進黨）、廖郁賢（民進黨）、江文登（民進黨）、邱世文（無黨籍）、黃勝志（國民黨）、張光儀（無黨籍）、王竣毅（無黨籍）登記。

第2選舉區（斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉）為賴明源（無黨籍）、王秋足（國民黨）、洪惠玲（無黨籍）、高明達（民進黨）。

第3選舉區（虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉）有陳俊龍（無黨籍）、黃凱（無黨籍）、李明明（民進黨）登記。

第4選舉區（西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉）有廖偉晴（國民黨）、鍾任明（國民黨）登記。

第5選舉區（台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉）有吳宗典（無黨籍）、許留賓（無黨籍）、蘇國誼（無黨籍）、趙育祥（無黨籍）登記。

第6選舉區（北港鎮、口湖鄉、水林鄉）有蔡孟真（民進黨）、黃文祥（無黨籍）、蔡岳儒（民進黨）、陳定鈞（無黨籍）、黃美蘭（無黨籍）登記。

第8選舉區（平地原住民）登記者1人「李丘威達」（無黨籍）。

依雲林縣選委會公告，本屆地方公職人員選舉雲林縣共應選686席，包括縣長1席、縣議員45席、鄉鎮市長20席、鄉鎮市民代表228席及村里長392席，其中縣長、縣議員於縣選委會辦理登記，其餘鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長則在各鄉鎮市公所登記。

雲林縣副議長蔡咏鍀（左）不再連任，交棒妻子黃美蘭（右），今完成登記。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議員黃凱挑戰連任，今已登記參選。記者陳雅玲／攝影

雲林縣第一選區議員參選人張光儀捲土再戰。記者陳雅玲／攝影

雲林縣第五選區議員參選人吳宗典。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議員黃凱（中）挑戰連任，今已登記參選。記者陳雅玲／攝影