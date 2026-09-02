快訊

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠（圖），無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴先後登記參選。圖／余文忠競選團隊提供
苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠（圖），無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴先後登記參選。圖／余文忠競選團隊提供

今天黃道吉日，苗栗縣地方選舉湧進416人登記，包括縣長選舉1人、縣議員選舉26人、鄉鎮市長選舉17人、鄉鎮市民代表選舉143人，及村里長選舉229人，其中，苗栗市長選舉一天之內4人登記，一級戰區競爭激烈。

2026九合一選舉

地方選舉8月31日至9月4日登記，縣選舉委員會統計，8月31日113人、9月1日43人登記參選，今天黃道吉日，各路人馬登記絡繹不絕，縣選委會受理登記的中正堂及各鄉鎮市公所選務中心呼口號「當選」聲音此起彼落，一天共有416人完成登記。

值得一提是苗栗市長選舉，共有4人登記參選，包括無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴，地方盛傳還會有人登記參選，激戰勢所難免。

苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅（圖），及民進黨立委林月琴先後登記參選。記者范榮達／攝影
苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅（圖），及民進黨立委林月琴先後登記參選。記者范榮達／攝影

苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東（圖）、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴先後登記參選。記者范榮達／攝影
苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東（圖）、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴先後登記參選。記者范榮達／攝影

苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴（圖）先後登記參選。記者范榮達／攝影
苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴（圖）先後登記參選。記者范榮達／攝影

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 國民黨 民進黨 余文忠 林月琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九合一選舉登記第2日 連江縣5人參選議員

嘉義朴子市長選舉競爭激烈 黃嫈珺、王如經今同日登記拚市長

新北綠議員參選人運動裝造勢登記 藍白邀立委黨主席

民進黨吳玉琴登記參選嘉義鹿草鄉長 無黨籍黃軒凱完成登記

相關新聞

影／李四川參加李翁月娥三重座談會 會場內折返跑94趟「將近2公里」

國民黨新北市長參選人李四川今天晚上參加市議員李翁月娥舉辦的三重鄉親座談會，場面盛大熱鬧滾滾，會後安排和所有社團輪流合照，李四川便在舞台兩側約20公尺之間，折返跑、來回走了94趟。主辦方打趣說：選舉就是跑出來的！

金門縣長選戰4人同日登記　「政治素人」張國威、黃世團拚突圍

民國115年地方公職人員選舉登記今天進入第3天，適逢農民曆「好日子」，金門縣長選戰掀起登記潮，包括前副縣長李文良、版畫藝術家黃世團、立委陳玉珍及「二毛旅行社」負責人張國威先後完成登記，其中黃世團、張國威都是「政治素人」，兩人分別以「美學治理」與「民間實作」切入，訴求不同於傳統政治人物的治理思維，盼為金門尋找新的發展方向。

徐欣瑩喊整合到最後一刻 鄭麗文明站台力挺、與吳旭智合體

竹北市長藍白合幾乎破局，國民黨主席鄭麗文明天將赴新竹縣，不僅陪同徐欣瑩登記參選縣長，也替吳旭智站台。徐欣瑩今天仍強調，「藍白團結要繼續、整合要繼續」，會努力到11月28日最後一刻。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

支持謝國樑或童子瑋？宋楚瑜陪議員參選人登記：誰執政交市民決定

親民黨主席宋楚瑜今天下午陪同基隆市副議長楊秀玉、議員參選人鄭素禎及黃舒琳登記，被問到是支持市長謝國樑還是民進黨參選人童子瑋？宋楚瑜說，基隆未來究竟由誰繼續主政，或重新執政，最後應交由市民決定，市長真正的政績不是選舉時開支票，而是當選後是否能夠落實承諾。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。