黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

今天黃道吉日，苗栗縣地方選舉湧進416人登記，包括縣長選舉1人、縣議員選舉26人、鄉鎮市長選舉17人、鄉鎮市民代表選舉143人，及村里長選舉229人，其中，苗栗市長選舉一天之內4人登記，一級戰區競爭激烈。

地方選舉8月31日至9月4日登記，縣選舉委員會統計，8月31日113人、9月1日43人登記參選，今天黃道吉日，各路人馬登記絡繹不絕，縣選委會受理登記的中正堂及各鄉鎮市公所選務中心呼口號「當選」聲音此起彼落，一天共有416人完成登記。

值得一提是苗栗市長選舉，共有4人登記參選，包括無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴，地方盛傳還會有人登記參選，激戰勢所難免。

苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅（圖），及民進黨立委林月琴先後登記參選。記者范榮達／攝影

苗栗市長選舉，今天一天之內無黨籍7連霸議員禹耀東（圖）、國民黨競選連任余文忠，無黨籍房仲業女強人楊燕梅，及民進黨立委林月琴先後登記參選。記者范榮達／攝影