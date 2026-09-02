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金門議員戰火升溫！這些「黑馬」雨中登記 陳麒翔、許玉仙成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣長陳福海之子陳麒翔（中）今天在母親許梨羨及太太陪同下完成登記，正式投入第二選區縣議員選舉。他表示，父親陳福海深耕金門政壇逾30年，如今面對世代交替，自己接下的不只是政治位置，更是鄉親多年累積的信任與期待。圖／民眾提供
縣長陳福海之子陳麒翔（中）今天在母親許梨羨及太太陪同下完成登記，正式投入第二選區縣議員選舉。他表示，父親陳福海深耕金門政壇逾30年，如今面對世代交替，自己接下的不只是政治位置，更是鄉親多年累積的信任與期待。圖／民眾提供

今天是農曆的「好日子」，雖然下著傾盆大雨，但一整天九合一選舉的參選登記人潮不斷，繼4名縣長參選人今天完成登記，縣議員選舉也同樣熱鬧，第一、第二選區各有7人登記，共14人先後完成參選程序。其中，縣長陳福海之子、無黨籍新生代陳麒翔首度參選，正式接下父親的政治棒子；而因助理費案二審判決不利的許玉昭，原傳由姪女代打，最後關頭則改由胞姐許玉仙披掛上陣，成為另一焦點。

2026九合一選舉

陳麒翔今天在母親、金門縣長夫人許梨羨及太太陪同下完成登記，正式投入第二選區（金湖、金沙）縣議員選舉。他表示，父親陳福海深耕金門政壇逾30年，如今面對世代交替，自己接下的不只是政治位置，更是鄉親多年累積的信任與期待。

陳麒翔表示，「傳」是延續，「承」是開創，面對不同時代，年輕世代也肩負不同使命，因此接棒代表的是更沉重的責任。他將以「用心問政、用腳服務、用手扶持」為理念，提出青年創生、警消保障、醫療照護、公僕福利、幼兒托育及弱勢關懷等六大「無微不至」政見，盼以新世代力量投入地方服務。

另一焦點則是第一選區許玉仙，許玉仙是許玉昭胞姐，過去曾在衛生局服務10多年，丈夫為金寧鄉前衛生所主任、眼科醫師吳國斌，外界原先傳出許玉昭因官司因素將由姪女代打，未料最後一刻改由胞姐出馬，許玉仙與夫婿在金寧地區的人脈甚廣，政治動向頗受矚目，也讓第一選區選情再添變數。

而立委陳玉珍服務處主任董家瑋也完成登記，董身為陳玉珍子弟兵，熟悉地方服務及基層運作，在陳玉珍地方聲勢仍強的情況下，董家瑋被視為選情看好的強棒。

台灣民眾黨提名、第三度挑戰議員席次的楊霈璿，今天也在雙親及宗親陪同下完成登記，提出「順交通、拚發展、顧家庭、護金門」四大方向、16項政見，強調要把工作機會帶回金門，降低家庭在育兒、醫療等方面的負擔，讓年輕人「更有機會、下一代更有選擇」。

吳佩雯則由丈夫陳志斌及公婆陪同登記，主打法律專業監督縣府預算、強化金酒治理、完善醫療與急重症照護、推動東半島海岸建設、扎根教育托育及落實長照等六大政見。

今天完成登記的第一選區包括倪于媃、董家瑋、許玉仙、石永城、楊霈璿、洪允典、莊勝騏；第二選區則有周子傑、李應文、王秀玉、王國代、李文益、陳麒翔、吳佩雯，金門議員選戰正式升溫。

金門縣議長洪允典（中）今天在前縣長陳水在（右一）、潁川堂陳氏宗親會陳進源（左二）的陪同下，完成登記參選議員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典（中）今天在前縣長陳水在（右一）、潁川堂陳氏宗親會陳進源（左二）的陪同下，完成登記參選議員。記者蔡家蓁／攝影

金門縣李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏也登記參選議員，他是金寧鄉前代表會主席莊振源的胞弟，過去長期參與西浦頭社區服務及華僑協會的僑界事務，地方人脈受到關注。記者蔡家蓁／攝影
金門縣李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏也登記參選議員，他是金寧鄉前代表會主席莊振源的胞弟，過去長期參與西浦頭社區服務及華僑協會的僑界事務，地方人脈受到關注。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員吳佩雯今天由丈夫陳志斌及公婆陪同登記，主打法律專業監督縣府預算、強化金酒治理、完善醫療與急重症照護、推動東半島海岸建設、扎根教育托育及落實長照等六大政見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯今天由丈夫陳志斌及公婆陪同登記，主打法律專業監督縣府預算、強化金酒治理、完善醫療與急重症照護、推動東半島海岸建設、扎根教育托育及落實長照等六大政見。記者蔡家蓁／攝影

立委陳玉珍服務處主任董家瑋今天也完成登記，董身為陳玉珍子弟兵，熟悉地方服務及基層運作，在陳玉珍地方聲勢仍強的情況下，董家瑋被視為選情看好的強棒。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍服務處主任董家瑋今天也完成登記，董身為陳玉珍子弟兵，熟悉地方服務及基層運作，在陳玉珍地方聲勢仍強的情況下，董家瑋被視為選情看好的強棒。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員李應文今天完成縣議員參選登記。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員李應文今天完成縣議員參選登記。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 陳福海

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