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嘉義縣議員蔡奇璋不連任 派出「女將」搶婦女保障名額
地方公職人員選舉第三天受理候選人登記，嘉義縣議員選舉今天出現變數，第四選區（朴子、東石、六腳）議員蔡奇璋未爭取連任，改由妻子潘麗惠登記，與同選區女性參選人黃鈺惠競爭婦女保障名額，對第四選區議員形成壓力，須認真拉票鞏固票源，未來選情發展值得關注。
2026九合一選舉
嘉義縣議員登記名單第一選區包括江佩曄、黃榮俊、賴瓊如、戴光宗、黃榮利、詹琬蓁、王啟禮、黃惠汝、楊秀琴參選；第二選區廖昱婧、林岱杰、許韶珍、何秀英、陳慶桐、林秀琴、簡嘉億參選；第三選區孫維聰、吳思蓉、江明龍、莊信宗、陳靖雅參選。
第四選區黃鈺惠、陳怡岳、萬家甫、李佳豪、呂文正、姜鈞翔、潘麗惠參選；第五選區陳鳳梅、黃金茂；第六選區曾亮哲、詹黃素蓮、陳柏麟、莊竣傑、何博倫參選；第七選區武清山參選。
嘉義縣議員第四選區應選6席，現任議員黃嫈珺、姜梅紅、李國勝及蔡奇璋不連任，僅議員陳怡岳、蔡政宜等2人爭取連任，黃嫈珺轉戰朴子市長，姜梅紅交棒給兒子姜鈞翔，李國勝交棒給兒子李佳豪，蔡奇璋由妻子潘麗惠參選，兩名女性候選人爭取婦女保障席。
蔡奇璋說，妻子潘麗惠經營中醫診所多年，目前擔任院長，具有中醫師執照，希望為地方服務，未來妻子若順利當選，「一人當選，兩人服務」。地方分析，潘麗惠將與黃鈺惠競爭婦女保障席，黃鈺惠須積極拉票，將牽動其他候選人票源，未來選情發展值得關注。
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