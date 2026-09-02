快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

影／議長周典論交棒給小女兒周芸均 期許「青出於藍勝於藍」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議長周典論（前排右）2026不參選，交棒給小女兒周芸均（前排左），周典論的二女兒周佳琪（後排右）與妻子陪同周芸均登記參選。記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論（前排右）2026不參選，交棒給小女兒周芸均（前排左），周典論的二女兒周佳琪（後排右）與妻子陪同周芸均登記參選。記者劉星君／攝影

屏東縣國民黨籍議長周典論2026不再參選，將結束六屆議員生涯，交棒給小女兒周芸均，周芸均今天在父親周典論、胞姊屏東市長周佳琪等親友陪同下登記參選第4選區縣議員。

2026九合一選舉

屏東縣議會第4選區涵蓋萬丹鄉、新園鄉與東港鎮，應選8席議員。議長周典論是第4選區，擔任6屆議員，其中4屆議長、2屆副議長。周典論近年因健康問題，加上郭台銘參選總統連署案官司纏身，2026交棒給小女兒周芸均。

周芸均今登記參選，在家人陪同下到縣選委會登記參選，議長周典論期許小女兒，「青出於藍勝於藍，我有信心，她非常優秀！」

周典論說，芸均在大學一年級就到餐廳飯店打工，暑假打兩份工，早上6時就到游泳池當救生員，晚上在餐廳飯店打工，很獨立，什麼事情都做，很早以前就告訴芸均，「什麼苦都吃了，以後就沒有苦了」。周芸均是台東大學體育系畢業、屏科大休運所碩士畢業，擅長羽毛球。

周芸均說，今天到選委會登記參選議員，秉持爸爸在地方服務精神，延續下去，為鄉親做更好服務，請大家給她機會，有機會進入縣議會，監督縣府，為民服務機會。

屏東市長周佳琪是議長周典論二女兒，周佳琪今也陪胞妹到選委會登記。周佳琪爭取連任，議長周典論說，希望屏東市民這三年來，「用我們的眼睛看得到，用我們的耳朵聽的到，用我們的心感受得到，希望我們屏東市民可以秉持著認真，努力、熱心投入市公所工作的佳琪，給她機會，給她一個溫暖」。

周典論說，請大家共同站出來，為佳琪加油打拚，為佳琪能夠連任，來創造下個屏東市的佳績。

屏東縣議長周典論小女兒周芸均今登記參選第4選區議員。記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論小女兒周芸均今登記參選第4選區議員。記者劉星君／攝影

議長周典論小女兒周芸均（中）今天在議長周典論（右）、胞姊屏東市長周佳琪（左）等親友陪同下登記參選第4選區縣議員。記者劉星君／攝影
議長周典論小女兒周芸均（中）今天在議長周典論（右）、胞姊屏東市長周佳琪（左）等親友陪同下登記參選第4選區縣議員。記者劉星君／攝影

2026九合一選舉 屏東縣選舉 周典論 周佳琪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南市長選戰藍白整合挺謝龍介 「只做1屆 要大刀闊斧改革」

吳宗憲參選宜蘭縣長盼利他 林國漳勤走基層9/2登記

吳秀華完成台東縣長登記 饒慶鈴黃健庭同台「交棒」300人冒雨相挺

黃敏惠陪姪子黃政融登記參選議員 讚古意人、勤快、好央甲

相關新聞

金門縣長選戰4人同日登記　「政治素人」張國威、黃世團拚突圍

民國115年地方公職人員選舉登記今天進入第3天，適逢農民曆「好日子」，金門縣長選戰掀起登記潮，包括前副縣長李文良、版畫藝術家黃世團、立委陳玉珍及「二毛旅行社」負責人張國威先後完成登記，其中黃世團、張國威都是「政治素人」，兩人分別以「美學治理」與「民間實作」切入，訴求不同於傳統政治人物的治理思維，盼為金門尋找新的發展方向。

徐欣瑩喊整合到最後一刻 鄭麗文明站台力挺、與吳旭智合體

竹北市長藍白合幾乎破局，國民黨主席鄭麗文明天將赴新竹縣，不僅陪同徐欣瑩登記參選縣長，也替吳旭智站台。徐欣瑩今天仍強調，「藍白團結要繼續、整合要繼續」，會努力到11月28日最後一刻。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

支持謝國樑或童子瑋？宋楚瑜陪議員參選人登記：誰執政交市民決定

親民黨主席宋楚瑜今天下午陪同基隆市副議長楊秀玉、議員參選人鄭素禎及黃舒琳登記，被問到是支持市長謝國樑還是民進黨參選人童子瑋？宋楚瑜說，基隆未來究竟由誰繼續主政，或重新執政，最後應交由市民決定，市長真正的政績不是選舉時開支票，而是當選後是否能夠落實承諾。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

影／議長周典論交棒給小女兒周芸均 期許「青出於藍勝於藍」

屏東縣國民黨籍議長周典論2026不再參選，將結束六屆議員生涯，交棒給小女兒周芸均，周芸均今天在父親周典論、胞姊屏東市長周佳琪等親友陪同下登記參選第4選區縣議員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。