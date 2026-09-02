影／議長周典論交棒給小女兒周芸均 期許「青出於藍勝於藍」

屏東縣國民黨籍議長周典論2026不再參選，將結束六屆議員生涯，交棒給小女兒周芸均，周芸均今天在父親周典論、胞姊屏東市長周佳琪等親友陪同下登記參選第4選區縣議員。

屏東縣議會第4選區涵蓋萬丹鄉、新園鄉與東港鎮，應選8席議員。議長周典論是第4選區，擔任6屆議員，其中4屆議長、2屆副議長。周典論近年因健康問題，加上郭台銘參選總統連署案官司纏身，2026交棒給小女兒周芸均。

周芸均今登記參選，在家人陪同下到縣選委會登記參選，議長周典論期許小女兒，「青出於藍勝於藍，我有信心，她非常優秀！」

周典論說，芸均在大學一年級就到餐廳飯店打工，暑假打兩份工，早上6時就到游泳池當救生員，晚上在餐廳飯店打工，很獨立，什麼事情都做，很早以前就告訴芸均，「什麼苦都吃了，以後就沒有苦了」。周芸均是台東大學體育系畢業、屏科大休運所碩士畢業，擅長羽毛球。

周芸均說，今天到選委會登記參選議員，秉持爸爸在地方服務精神，延續下去，為鄉親做更好服務，請大家給她機會，有機會進入縣議會，監督縣府，為民服務機會。

屏東市長周佳琪是議長周典論二女兒，周佳琪今也陪胞妹到選委會登記。周佳琪爭取連任，議長周典論說，希望屏東市民這三年來，「用我們的眼睛看得到，用我們的耳朵聽的到，用我們的心感受得到，希望我們屏東市民可以秉持著認真，努力、熱心投入市公所工作的佳琪，給她機會，給她一個溫暖」。

周典論說，請大家共同站出來，為佳琪加油打拚，為佳琪能夠連任，來創造下個屏東市的佳績。

屏東縣議長周典論小女兒周芸均今登記參選第4選區議員。記者劉星君／攝影