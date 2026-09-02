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民調領先對手 李四川：持續走訪29區、聆聽需求
國民黨新北市長參選人李四川下午前往新店區馬公公園運動中心演藝廳與議員參選人黃心華一起舉行市政說明會，支持者將整個演藝廳塞滿滿，晚來的人只能拿著塑膠椅坐在走道上，李四川也特別留下時間跟民眾進行面對面意見交流，新店市區的市民對於房屋老舊需要都更、老人長照及停車位空間不足特別關心，李四川也表示，如果當上市長，會全力地支持在地議員，讓新店所有的建設都能達到需要。
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在會前也被問到最新民調領先6.7個百分點，李四川說：「所有的民調我都當作參考，我已提出了將近二十幾項的政見，我會持續走遍29區，傾聽29區400多萬市民提出來的意見，包括往後希望能解決的問題，我會全力以赴。」
對於民調裡面呈現中立選民及女性支持度也都保持領先，李四川表示，對於不管是婦女或是中間選民的部分，提出「校校有公托」、「好孕政策」，以及用容積獎勵鼓勵企業開闢托育設施，照顧他們的員工；另外也包括「軌道建設123」政策，打造雙北30分鐘核心生活圈，這些政策，應該是我們中間選民跟婦女朋友最需要的政策。
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