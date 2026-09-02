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徐欣瑩喊整合到最後一刻 鄭麗文明站台力挺、與吳旭智合體

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文明天將赴新竹縣，不僅陪同徐欣瑩登記參選縣長，也替吳旭智站台。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文明天將赴新竹縣，不僅陪同徐欣瑩登記參選縣長，也替吳旭智站台。聯合報系資料照

竹北市長藍白合幾乎破局，國民黨主席鄭麗文明天將赴新竹縣，不僅陪同徐欣瑩登記參選縣長，也替吳旭智站台。徐欣瑩今天仍強調，「藍白團結要繼續、整合要繼續」，會努力到11月28日最後一刻。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智明天上午將登記參選，鄭麗文、新竹縣長楊文科、立委林思銘、新竹縣議長張鎮榮等人都將到場力挺，展現國民黨在新竹縣長、竹北市長選戰的整合作戰態勢。

徐欣瑩團隊公布行程，明天上午9時先在國民黨新竹縣黨部暖場，9時40分由鄭麗文、楊文科、林思銘及吳旭智等人陪同徐欣瑩步行前往新竹縣選委會；上午10時完成登記後，鄭麗文、楊文科及張鎮榮將在選委會大門致詞，10時35分再由吳旭智、徐欣瑩接續進行候選人懇託。

竹北市長藍白合歷經多月協調後，近期幾乎已無轉圜空間。民眾黨確定由邱臣遠參選到底，國民黨則維持正式提名吳旭智，雙方始終未能就整合方式取得共識。

吳旭智今天也發表聲明表示，自己始終抱持最大的善意與誠意，無論採取市話與行動電話並行的共同民調，或其他公開、公平且可行的協調方案，都願意保持開放態度、積極參與討論，尋求最符合民意及最具勝選條件的整合方式。

竹北市長藍白陣營將各自登記參選，徐欣瑩今天仍未把整合空間說死。她強調，「藍白團結要繼續、整合要繼續」，會努力到11月28日最後一刻，「只要不放棄，下架民進黨，我們一定會勝利。」

鄭麗文明天親赴新竹，一方面陪同徐欣瑩登記參選縣長，另一方面也替已獲國民黨正式提名的吳旭智站台，在竹北藍白幾乎各走各路之際，國民黨中央接下來如何處理竹北藍白關係、是否仍有整合空間，也成為外界關注焦點。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 吳旭智 鄭麗文 藍白合

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