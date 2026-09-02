支持謝國樑或童子瑋？宋楚瑜陪議員參選人登記：誰執政交市民決定

親民黨主席宋楚瑜今天下午陪同基隆市副議長楊秀玉、議員參選人鄭素禎及黃舒琳登記，被問到是支持市長謝國樑還是民進黨參選人童子瑋？宋楚瑜說，基隆未來究竟由誰繼續主政，或重新執政，最後應交由市民決定，市長真正的政績不是選舉時開支票，而是當選後是否能夠落實承諾。

宋楚瑜說，台灣正面對世界重大變局，目前仍有許多工作落後，必須急起直追，基隆要率先展現嶄新面貌，朝國際港都、大城市方向發展。宋楚瑜以以前團隊的「勤政、廉明、愛鄉土」勉勵參選人，好好回報人民、認真服務。

媒體詢問支持市長謝國樑還是民進黨市長參選人童子瑋？宋楚瑜回應，基隆未來究竟由誰繼續主政，或重新執政，最後應交由市民決定。

「宋楚瑜提出的政見有不兌現的嗎？」宋楚瑜並說，市長真正的政績不是選舉時開支票，而是當選後是否能夠落實承諾，政府在推動政策時，有時會與基層實際需求脫節，從政者必須設法補足落差，尤其面對基隆的長者照顧與年輕人就業等問題，更要積極協助民眾解決問題。