聽新聞
0:00 / 0:00
支持謝國樑或童子瑋？宋楚瑜陪議員參選人登記：誰執政交市民決定
親民黨主席宋楚瑜今天下午陪同基隆市副議長楊秀玉、議員參選人鄭素禎及黃舒琳登記，被問到是支持市長謝國樑還是民進黨參選人童子瑋？宋楚瑜說，基隆未來究竟由誰繼續主政，或重新執政，最後應交由市民決定，市長真正的政績不是選舉時開支票，而是當選後是否能夠落實承諾。
2026九合一選舉
宋楚瑜說，台灣正面對世界重大變局，目前仍有許多工作落後，必須急起直追，基隆要率先展現嶄新面貌，朝國際港都、大城市方向發展。宋楚瑜以以前團隊的「勤政、廉明、愛鄉土」勉勵參選人，好好回報人民、認真服務。
媒體詢問支持市長謝國樑還是民進黨市長參選人童子瑋？宋楚瑜回應，基隆未來究竟由誰繼續主政，或重新執政，最後應交由市民決定。
「宋楚瑜提出的政見有不兌現的嗎？」宋楚瑜並說，市長真正的政績不是選舉時開支票，而是當選後是否能夠落實承諾，政府在推動政策時，有時會與基層實際需求脫節，從政者必須設法補足落差，尤其面對基隆的長者照顧與年輕人就業等問題，更要積極協助民眾解決問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。