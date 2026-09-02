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捲土重來登記選連江縣長 曹爾元嗆王忠銘失信「承諾只當1屆卻拚連任」
連江縣府前地政局長曹爾元捲土重來，今天以無黨籍身分登記參選連江縣長。他說，對手國民黨籍現任連江縣長王忠銘承諾只當1屆卻爭取連任，有失誠信。王忠銘對此不做回應。
2026九合一選舉
上屆九合一選舉敗選的曹爾元，6月宣布以無黨籍再度投入連江縣長選舉，今天上午11時在妻子林碧霞與支持者陪同下，前往連江縣選舉委員會，完成縣長登記參選程序。
曹爾元接受媒體訪問時指出，服務公職40餘年經驗，讓他做好當縣長的準備。4年前參選縣長最激烈時，王忠銘承諾只做1屆。但4年下來，王言行不一致，施政成果「零零落落」。他將以誠信、務實、馬祖新形象為競選主軸，當選後將把馬祖帶往更好方向，讓鄉親過得更幸福。
王忠銘今天下午透過秘書以訊息回覆中央社記者，對曹爾元發言不做回應。
根據連江縣選舉委員會統計，今天縣長1人完成登記，議員共3人完成登記，包括第二選區（北竿鄉）國民黨籍現任議員周瑞國與陳玉發；第三選區（莒光鄉）無黨籍王孝榛。
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