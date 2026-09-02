金門縣長選戰4人同日登記　「政治素人」張國威、黃世團拚突圍

民國115年地方公職人員選舉登記今天進入第3天，適逢農民曆「好日子」，金門縣長選戰掀起登記潮，包括前副縣長李文良、版畫藝術家黃世團、立委陳玉珍及「二毛旅行社」負責人張國威先後完成登記，其中黃世團、張國威都是「政治素人」，兩人分別以「美學治理」與「民間實作」切入，訴求不同於傳統政治人物的治理思維，盼為金門尋找新的發展方向。

張國威投入選戰，強調「做了10年，比想了10年更重要」，他表示，10年前返鄉創辦二毛旅行社，投入客製化旅遊，長期站在觀光市場第一線，了解旅客需求及金門觀光發展困境；後來更承租閒置光華營區，投入數千萬元活化，將昔日軍事空間轉型為結合戰地文化、老兵記憶及特色餐飲的文創場域。

張國威說，10年來看見金門擁有許多優勢，也看見不少「應該完成卻還沒有完成的事」，但民間力量始終有限，「如果有公部門支持，一定可以做得更快、更好。」

他坦言，參選從來不是人生規畫，「我是一個政治素人，投入選舉完全不是我的興趣。」過去一直期待有更適合、更有能力的人站出來，但在等待及與各界友人討論許久後，他不斷問自己，「如果我有能力做一些事情，卻選擇沉默，我會不會後悔？」最後決定站出來，將參選視為責任，而非追求名利。

張國威提出政治、經濟、文化三大方向，政治上主張府會和諧、凝聚共識；經濟上迎接金門成為國際旅遊島，推動產業升級、閒置營區活化、創造青年返鄉舞台，並串聯全球金僑人才及資源；文化方面則強調戰地、閩南、僑鄉、酒香及鄒魯五大文化，盼讓金門走向世界。

另一名「政治素人」黃世團則選擇從太武山展開參選日，健行後前往縣選委會完成登記，並提出「讓金門換個樣子，給家鄉不一樣」的參選主軸。

具美術專業背景的黃世團表示，從太武山眺望金門，可以看見山、海、聚落及城市發展，也讓他認為，公共治理不能只著眼於單一工程，而應從整體環境、文化及居民生活重新思考金門未來。他強調，「美學治理」不是單純追求漂亮，而是重視比例、秩序、功能及人的感受，道路、公共空間、聚落保存與公共建築，不應只是把工程「做完」，更要兼顧居民使用需求及整體環境品質。

黃世團並將「透明治理」列為重要理念，主張重大建設、預算配置及政策形成過程，都應讓民眾清楚知道「為什麼做、花多少錢、誰執行、產生什麼效益」，讓政府資訊真正做到看得懂、查得到、問得清楚。

黃世團表示，「換個樣子」並非否定金門過去，而是重新整理既有資源，以不同治理思維重新組合；未來將陸續提出公共建設、觀光、青年、產業、基礎設施及資訊公開等具體主張，爭取選民認同。

民國115年地方公職人員選舉登記今天進入第3天，上午金門籍版畫藝術家黃世團也到場登記參選縣長。記者蔡家蓁／攝影