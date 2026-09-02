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「工程人一加一就是二」 李四川、黃心華新店同台談治理

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川（右）抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
李四川（右）抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員黃心華在新店舉辦市政說明會，李四川除以「理工男、一加一就是二」形容工程人實事求是，也針對都更、長照、停車等地方需求提出方向，承諾若年底當選，將重新盤整新北都市計畫基準容積，並在市長室成立跨局處委員會，由他親自主持、掌握都更進度。

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現場湧入近300名里長、地方人士及民眾，座無虛席，不少人臨時搬來塑膠椅擠在走道，仍有人因找不到座位只能站著聽完全場。李四川一入場，便先與黃心華繞場和民眾握手、拍照、寒暄，「川伯加油」、「李四川凍蒜」、「黃心華凍蒜」聲此起彼落，現場氣氛相當熱烈。

黃心華表示，活動前有請民眾填寫問卷，初步統計最重視政策第一名為長照及社會福利，道路交通與停車、都市更新與居住環境並列第二，其後為公園運動休閒空間及捷運大眾運輸。現場開放提問後，也有民眾反映五、六十年老屋更新困難、安坑交通壅塞、停車位不足、長照服務及公安複檢等問題。

黃心華說，自己與李四川同樣具有工程背景，地方治理要靠專業解決問題，更形容李四川是「第一天就能上手的市長」。他也當場記下地方陳情，承諾安德街周邊交通瓶頸會親自會勘，社區若短時間內重複公安複檢，也會協助向市府反映，「複查不是不行，但要合理」，並將問卷及民眾意見整理交給李四川競選團隊納入政策。

李四川表示，都更困難一方面涉及私人產權整合，另一方面是部分地區基準容積太低，即使給予獎勵，住戶分回面積仍不足，降低更新意願。他表示，若當選將重新整理各都市計畫區容積基準，並加快行政協調，「市長室成立跨部門委員會，由我自己來開會」。

談到高齡住宅，李四川也提出「老人住新房、年輕人住老房」觀念，認為真正需要電梯及無障礙設施的是長輩，年輕人反而較有體力爬樓梯；地方若缺老人活動中心，也可透過容積獎勵，要求新建案提供公共空間。

針對工業住宅問題，李四川表示，新店、中和、板橋都有類似困境，未來須透過都市計畫通盤檢討，並強調「建商不能房子賣完，自己揮揮手就走，把問題留給住戶」。

李四川最後表示，自己與黃心華都是工程人，「工程人話不多，但講的是證據、數據」，做得到才敢講，未來若當選，會把地方反映的建設、長照及居住問題逐項往前推。

新北市議員黃心華在市政說明會中表示，自己與李四川同為工程背景，地方治理應靠專業解決問題，並將民眾意見整理交給李四川競選團隊。記者張策／攝影
新北市議員黃心華在市政說明會中表示，自己與李四川同為工程背景，地方治理應靠專業解決問題，並將民眾意見整理交給李四川競選團隊。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員黃心華在新店舉辦市政說明會，現場湧入近300名里長、地方人士及民眾，座無虛席。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員黃心華在新店舉辦市政說明會，現場湧入近300名里長、地方人士及民眾，座無虛席。記者張策／攝影

李四川抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
李四川抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

李四川抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
李四川抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川在市政說明會中分享新店建設及都更、長照等政策方向。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川在市政說明會中分享新店建設及都更、長照等政策方向。記者張策／攝影

李四川抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
李四川抵達會場後與黃心華一同繞場向民眾致意，不少支持者主動上前打招呼、拍照，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 黃心華 工程 都更 都市計畫

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