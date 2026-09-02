談新店坡地監測 李四川：工程人不多話、講證據和數據

國民黨新北市長參選人李四川今出席與新北市議員黃心華共同舉辦的市政說明會，受訪談及新店坡地社區安全監測及地方建設時表示，自己與黃心華都是工程背景，「工程人說實在話很少，但講的是證據或數據」，未來若當選市長，將全力支持黃心華爭取新店建設及相關預算。

李四川表示，自己與黃心華同樣是工程出身，對於公共建設與安全議題有共同語言，尤其工程專業重視數據、證據與實際狀況，不論是坡地安全、道路建設或橋梁工程，都應建立在專業判斷之上。

李四川指出，黃心華對新店地區的坡地安全、橋梁及各項公共建設都有自己的想法，若未來順利連任市議員，可以持續在議會提出專業意見，並替地方爭取所需預算。

李四川也表示，如果自己年底當選新北市長，將全力支持黃心華推動新店地方建設，希望透過市府與議會合作，讓新店各項工程與公共設施能真正回應地方需求。