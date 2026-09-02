TVBS民調領先6.7％ 李四川：持續跑29區、不看數字鬆懈

國民黨新北市長參選人李四川今出席與新北市議員黃心華共同舉辦的市政說明會，會前受訪談到新北市議會國民黨團公布TVBS最新民調，顯示他領先民進黨新北市長參選人蘇巧慧6.7個百分點，且連續3個月維持領先趨勢。李四川表示，所有民調都只會當作參考，現階段仍會持續走遍新北29區、傾聽400多萬市民需求。

李四川表示，目前已陸續提出20多項政見，接下來仍會持續深入29區，了解市民希望市府未來協助解決的問題，並將地方需求納入後續政策，「我會全力以赴」。

針對民調顯示在中立選民及女性選民支持度也保持領先，是否與近期政策布局有關，李四川表示，自己提出的政見中，有不少直接回應家庭、婦女及中間選民生活需求。

李四川舉例，包括推動「校校有公托」、「好孕政策」，並透過容積獎勵方式鼓勵企業設置托育設施，協助員工兼顧工作與育兒，希望降低家庭照顧負擔。

交通方面，李四川則再提「軌道建設123」政策，希望持續完善新北軌道路網，打造「雙北30分鐘核心生活圈」。他表示，這些從托育、家庭到通勤的政策，都是中間選民及婦女朋友日常最直接面對的需求。

李四川強調，民調數字仍只是階段性參考，選戰最重要的仍是持續提出具體政策、深入地方傾聽市民意見，並把需求真正轉化為未來能執行的市政方案。