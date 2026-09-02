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遭質疑上班跑選舉…花蓮縣長參選人游淑貞澄清 明登記後正式請假

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長參選人游淑貞預計明天完成參選登記後正式請假，全力投入選舉。聯合報系資料照
花蓮縣長參選人游淑貞預計明天完成參選登記後正式請假，全力投入選舉。聯合報系資料照

花蓮縣長選戰升溫，國民黨徵召的縣長參選人、吉安鄉長游淑貞近期把握上下班前後時間走訪街頭、市場，向鄉親爭取支持，預計明天完成參選登記後正式請假，全力投入選舉。不過，若鄉內發生重大災害等事件，仍將返公所處理，不讓鄉政運作受到影響。

2026九合一選舉

面對外界質疑是否利用公務時間跑選舉行程，游淑貞表示，近期拜票都是安排在上班前及下班後，上班時間仍以鄉政工作為主；明天登記參選縣長後，就會向公所提出請假，專心投入選戰。

吉安鄉公所表示，游淑貞請假期間將採彈性方式處理，若遇颱風、災害或重要節日等重大事項，仍可能返回公所參與相關工作，鄉長職務則由主任秘書周澤生代理。

游淑貞幕僚表示，完成登記後雖會請假備戰，但若吉安鄉出現重大天災等突發狀況，游仍會回到公所掌握情況、處理重要公務，確保選舉與地方治理兩者兼顧。

地方公職人員選舉登記自即日起至4日止，游淑貞預計明天上午9時登記參選縣長；另外，無黨籍縣議會議長張峻規畫上午10時登記，無黨籍縣議員魏嘉賢則預計上午10時30分完成登記。

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 游淑貞 吉安

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