黃國昌感謝林為洲為竹北努力 新會期續推安樂死法制化

竹北市長藍白整合受關注，民眾黨主席黃國昌今天表示，已向國民黨主席鄭麗文確認，前國民黨立委林為洲「已有藍白合作共識」等說法非屬實，但仍感謝林為洲努力；立法院新會期將持續推動安樂死法制化與交通罰鍰專款專用法案。

竹北市長選舉，藍白合作處於破局狀態，民眾黨參選人邱臣遠、國民黨參選人吳旭智都將參選。不過，林為洲8月31日在臉書表示，近期聯繫鄭麗文、黃國昌、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及吳旭智等人，各方已有「藍白合作、才能勝選」共識。

台灣民眾黨今天召開黨政聯繫會議，並於會後發布新聞稿。對於竹北市長選舉，黃國昌在會中還原事發經過表示，8月31日接獲林為洲聯繫後，便致電鄭麗文確認，鄭麗文當下回應，她所掌握的情況與林為洲傳達的訊息存在落差，將進一步了解並再次確認。

黃國昌說，昨天中午，鄭麗文再度傳訊息表示，已親自致電徐欣瑩確認，徐欣瑩表示林為洲的說法並非屬實。但黃國昌表示，依然感謝林為洲的努力，民眾黨現在就是走自己的路、全力拚戰，盼用選票贏得竹北市民的信任。

針對中選會否決「交通罰鍰專款專用」公投，黃國昌說，民眾黨推動交通改革的腳步不會停下來，下週將由立法院黨團總召陳清龍率領訪團前往韓國，參訪交通政策、公共運輸及社會住宅等方面的制度與成果，預計將交通罰鍰專款專用轉化為具體改革法案，於國會推進。

對於立法院新會期，黃國昌表示，已責成民眾黨立法院黨團持續強力推動安樂死法制化，督促民進黨、國民黨儘速將相關法案排入議程、進入實質審查；若國民黨、民進黨在新會期仍舊拒絕面對民意、遲遲不願排案審查，預計2027年正式發動公民連署。