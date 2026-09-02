影／陳玉珍冒雨率300人登記「拚改變」 李氏宗親會理事長現身引關注

民國115年地方公職人員選舉登記今日進入第3天，金門一早雖下起傾盆大雨，卻澆不熄支持者的熱情。國民黨立委陳玉珍上午先赴陳氏宗祠祭祖，向歷代祖先稟告參選決心，隨後在獅陣、鼓陣助陣下，率領逾300多名宗親、黨內同志及支持者冒雨前往縣選委會，完成第9屆金門縣長選舉登記，現場高喊「凍蒜」，展現超強氣勢。

陳玉珍表示，她從政24年，歷經3屆縣議員、3屆立法委員，從地方議會走到中央國會，累積對金門議題、中央資源爭取及政策溝通的經驗，任內也累計服務1萬5666件案件。她強調，自己不是選舉到了才開始準備，更不是為了選舉才開始服務鄉親，而是希望把多年累積的經驗帶進縣府，推動金門改變。

陳玉珍此次以「拚！改變！珍愛金門」作為競選主軸，並提出多項政策，包括興建第2座大同之家、推動家戶遠距照護、設置坐月子中心、兒童室內遊樂場，以及強化青年創業、新創與文創資源；教育方面則主打雙語教育、國際視野及傳統民俗技藝、金門話傳承。

醫療部分，她主張提高醫事人員待遇、興建醫事人員宿舍，並在台灣籌設金門鄉親赴台就醫及陪病家屬住宿場所；交通則提出興建「台金客輪」，並由縣府統籌機位，保障金門居民往返台金的交通需求。

她也提出發展四季運動觀光、追星觀光及夜間經濟，並以AI提升政府行政效率及資訊透明度，同時盼透過金酒帶動金門農漁畜牧產品拓展中國大陸市場。

值得注意的是，包括金門前縣長陳水在、潁川堂陳氏宗親會陳進源、金門縣李氏宗親會理事長李養生等人都全程陪同，其中李養生格外引人注目，因為他未出現在稍早完成登記的李文良場次。對此，陳玉珍表示，母親是古寧頭的女兒，自己也是金門的女兒，對各宗親會的支持都表示歡迎，「全體老百姓會做出最有智慧的選擇」。

面對黨內同志、前縣長楊鎮浯預計明日可能登記參選，陳玉珍表示尊重楊鎮浯的選擇，也相信他的智慧，認為大家有志為金門努力是正面的事。她並透露，國民黨中央持續進行協調，「不到最後一刻應該都不會放棄」。

對於是否有信心成為金門首位女性縣長，陳玉珍則淡化性別因素，強調自己更看重20多年從政累積的學經歷、服務經驗及對金門問題的了解，「怎樣真正來改變金門」，才是她最在意的事。

風雨中完成登記後，陳玉珍向支持者喊話，自己個性就是「非常有決心、非常有意志力、非常拚」，未來將用最大努力與鄉親一起「拚金門、拚改變」。

國民黨立委陳玉珍今天上午先赴陳氏宗祠祭祖，向歷代祖先稟告參選決心，並與陳氏宗親大喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影

對於楊鎮浯可能登記參選，國民黨立委陳玉珍今天表示尊重楊鎮浯的選擇，也相信他的智慧，認為大家有志為金門努力是正面的事。她並透露，國民黨中央持續進行協調，「不到最後一刻應該都不會放棄」。記者蔡家蓁／攝影

國民黨立委陳玉珍今天率領逾300多名宗親、黨內同志及支持者冒雨前往縣選委會，完成第9屆金門縣長選舉登記，她也特別向支持者致謝。記者蔡家蓁／攝影

國民黨立委陳玉珍今天在黨部前集結造勢，冒雨從黨部出往縣府邁進，雖然遇到大雨，但現場氣勢如虹。記者蔡家蓁／攝影