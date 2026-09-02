竹北市藍白合作可能破局 柯文哲：合作成功比失敗多很多這樣就可以

新竹縣竹北市長選戰「藍白合」形同破局，民眾黨創黨主席柯文哲今在基隆表示，不必因為少數人的問題抹滅全局，2026政黨合作成功的比失敗的地方多很多，這樣子就可以。

柯文哲和擔任基隆市副市長的民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，今天下午2時陪同民眾黨提名的4名市議員參選人李文耀（安樂區）、呂承祐（中山區） 、林廷翰（中正區）和黃申棟（信義區），前往基隆市選委會登記參選。

基隆被視為藍白合作的模範選區，柯文哲接受媒體訪問時，記者問柯如何看待竹北市長選舉，國民黨新竹縣議員吳旭智、民眾黨新竹市副市長邱臣遠相持不下，有沒有很感慨？

柯文哲認為，不要想說一次就跑100分，這就是很重要人生哲學。人生沒有一次就很完美，歷史是一步一步的往前進。坦白講，這次從宜蘭、新北到嘉義，甚至彰化、台中，絕大多數都還合作的不錯，不必因為少數人的問題，去抹滅全局。

柯文哲說，要觀察主流或是大方向，不太可能要求說每件事情都很完美，每個人都很合作，每個人都很講信用，這個太困難了。

柯文哲表示，今天重點不是什麼藍白合、綠白合，而是台灣到底有沒有能力建立聯合政府的文化。也許有一天，我們可以像日本自民黨跟維新會，在選後短短的時間內，兩個黨就可以簽合作同意書，把整個政府的合作事項列得很好，什麼是共同支持的，什麼是有爭議的，希望有一天台灣的政治，也可以進步到這個程度。

「老實講，現在看到立法院這樣子，我是很不喜歡」，柯文哲說，立法院吵吵鬧鬧，不曉得在鬧什麼東西，其實都是不必要的。政治是這樣，不要期待說一步登天，什麼都完美，但是至少他認為，至少2026在政黨合作上面，成功的還是比失敗的地方多很多，這樣子就可以。