快訊

66歲徐乃麟再當外公 寶貝孫女小令果報到：幸福的疲累正要開始

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

一坐下秒跳起來！又傳座椅藏針戳傷旅客 台鐵發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市藍白合作可能破局 柯文哲：合作成功比失敗多很多這樣就可以

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲和擔任基隆市副市長的民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，今天下午2時陪同民眾黨提名的4名市議員參選人前往基隆市選委會登記參選。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲和擔任基隆市副市長的民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，今天下午2時陪同民眾黨提名的4名市議員參選人前往基隆市選委會登記參選。記者邱瑞杰／攝影

新竹縣竹北市長選戰「藍白合」形同破局，民眾黨創黨主席柯文哲今在基隆表示，不必因為少數人的問題抹滅全局，2026政黨合作成功的比失敗的地方多很多，這樣子就可以。

2026九合一選舉

柯文哲和擔任基隆市副市長的民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，今天下午2時陪同民眾黨提名的4名市議員參選人李文耀（安樂區）、呂承祐（中山區） 、林廷翰（中正區）和黃申棟（信義區），前往基隆市選委會登記參選。

基隆被視為藍白合作的模範選區，柯文哲接受媒體訪問時，記者問柯如何看待竹北市長選舉，國民黨新竹縣議員吳旭智、民眾黨新竹市副市長邱臣遠相持不下，有沒有很感慨？

柯文哲認為，不要想說一次就跑100分，這就是很重要人生哲學。人生沒有一次就很完美，歷史是一步一步的往前進。坦白講，這次從宜蘭、新北到嘉義，甚至彰化、台中，絕大多數都還合作的不錯，不必因為少數人的問題，去抹滅全局。

柯文哲說，要觀察主流或是大方向，不太可能要求說每件事情都很完美，每個人都很合作，每個人都很講信用，這個太困難了。

柯文哲表示，今天重點不是什麼藍白合、綠白合，而是台灣到底有沒有能力建立聯合政府的文化。也許有一天，我們可以像日本自民黨跟維新會，在選後短短的時間內，兩個黨就可以簽合作同意書，把整個政府的合作事項列得很好，什麼是共同支持的，什麼是有爭議的，希望有一天台灣的政治，也可以進步到這個程度。

「老實講，現在看到立法院這樣子，我是很不喜歡」，柯文哲說，立法院吵吵鬧鬧，不曉得在鬧什麼東西，其實都是不必要的。政治是這樣，不要期待說一步登天，什麼都完美，但是至少他認為，至少2026在政黨合作上面，成功的還是比失敗的地方多很多，這樣子就可以。

民眾黨創黨主席柯文哲今天說，2026在政黨合作，成功的還是比失敗的地方多很多，這樣子就可以。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天說，2026在政黨合作，成功的還是比失敗的地方多很多，這樣子就可以。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 柯文哲 藍白合

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

如何看宋楚瑜似挺童子瑋？柯文哲：邱佩琳在基市府我們就支持謝國樑

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

竹北藍白合轉機恐是烏龍？ 黃國昌：邱臣遠參選到底

影／竹北藍白合再卡關 柯文哲：問題不解決，就被問題解決

相關新聞

藍白分是一時？陳水扁預言「終歸會合」 籲民進黨靠自己

藍白陣營近期因合作布局出現變化，前總統陳水扁1日在Threads發文，以「大夢初醒時，分」形容目前藍白關係，並提醒民進黨，不宜因藍白出現歧見就預期對手會一路分裂到選舉。

賴瑞隆今登記參選高雄市長陳其邁現身「交棒」 8立委卻缺這3人

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，延續陳其邁6年施政；高雄市民進黨籍立委有8位，包含初選對手邱議瑩也到場力挺，不過未見邱志偉、許智傑、林岱樺3人，記者來不及追問賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

【重磅快評】洋流或洋相 海水沒退就知道誰沒穿褲子

藍綠台北市長參選人蔣萬安、沈伯洋即將就定位，首都大戰正式開打。民進黨彷彿複製貼上立法院長韓國瑜當年的「韓流」，如今自吹自擂沈伯洋是「洋流」，企圖營造選情的幻覺，但台北市選民何其睿智，不必等到投票日海水退潮，很快就知道誰沒穿褲子。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

九合一選舉登記 鄭麗文：團結一致將氣勢延續至投票日

地方公職人員選舉參選人開放登記，國民黨主席鄭麗文今天表示，完成登記後，代表選戰正式進入白熱化階段，她懇請中常委全力投入輔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。