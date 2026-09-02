快訊

66歲徐乃麟再當外公 寶貝孫女小令果報到：幸福的疲累正要開始

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

一坐下秒跳起來！又傳座椅藏針戳傷旅客 台鐵發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市長藍白合還有戲？吳旭智明登記：合作大門沒有關

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳旭智今表示，即使明天依法完成參選登記，也不代表藍白合作大門就此關閉，未來只要符合公平、透明、尊重制度及民意等原則，不會放棄任何合作可能。圖／吳旭智提供
吳旭智今表示，即使明天依法完成參選登記，也不代表藍白合作大門就此關閉，未來只要符合公平、透明、尊重制度及民意等原則，不會放棄任何合作可能。圖／吳旭智提供

竹北市長「藍白合」破局，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智明將分別登記參選。柯文哲今點名國民黨內說法混亂，要求黨主席鄭麗文出面處理；吳旭智下午最新聲明則強調，即使明日完成登記，「也不代表合作大門就此關閉」，仍願持續討論整合。

2026九合一選舉

柯文哲今表示，竹北整合過程中，鄭麗文曾「雙手一攤」表示沒有辦法處理，前立委林為洲卻又跳出來說問題已經解決，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩則表示自己並未負責談判、吳旭智則稱中央沒有與他談過，讓他至今仍不知道「到底國民黨是誰負責談判的」。

面對柯文哲再度喊話及藍白兩黨參選人明天即將登記，吳旭智今天下午發布最新聲明，以「堅守制度、保持善意」表明立場，強調即使明日藍白兩位候選人完成登記，也不代表關閉合作大門。

吳旭智今表示，即使明天依法完成參選登記，也不代表藍白合作大門就此關閉，未來只要符合公平、透明、尊重制度及民意等原則，不會放棄任何合作可能，也願以最開放態度持續討論各種可行的合作形式。

吳旭智表示，身為國民黨正式提名的竹北市長參選人，一路以來均遵循新竹縣黨部及黨中央建議與指示，依既定制度完成初選及提名程序，包括初選辦法及簽署的相關內容，也都經過黨中央確認，因此將尊重制度、遵守規則，並承擔正式提名人應負的責任。

針對在野整合，吳旭智表示，自己始終抱持最大善意與誠意，無論採取市話、行動電話並行的共同民調，或其他公開、公平且可行的協調方案，都願保持開放態度、積極參與討論，尋求最符合民意及最具勝選條件的整合方式。

吳旭智說，這份善意過去沒有改變，未來也不會改變，相信新竹縣從政同志都期盼在野力量相互尊重、凝聚共識，共同回應人民對良善治理的期待，也期盼兩黨在良性競爭前提下，消弭此次紛爭。

吳旭智表示，選舉不應只是政黨間競爭，更重要的是竹北市民對城市未來的選擇，未來將持續提出具體政見、傾聽市民聲音，以最大誠意爭取支持，同時尋求合作。他強調，「制度為重，民意為依歸」，將堅定承擔、尊重制度、不放棄任何可能的合作，一切以竹北發展及市民最大利益為優先。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 吳旭智 竹北 藍白合

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北破局 藍白參選人會陳見賢

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

鄭麗文、柯文哲同台挺高虹安 未談竹北藍白合

竹北藍白合轉機恐是烏龍？ 黃國昌：邱臣遠參選到底

相關新聞

藍白分是一時？陳水扁預言「終歸會合」 籲民進黨靠自己

藍白陣營近期因合作布局出現變化，前總統陳水扁1日在Threads發文，以「大夢初醒時，分」形容目前藍白關係，並提醒民進黨，不宜因藍白出現歧見就預期對手會一路分裂到選舉。

賴瑞隆今登記參選高雄市長陳其邁現身「交棒」 8立委卻缺這3人

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，延續陳其邁6年施政；高雄市民進黨籍立委有8位，包含初選對手邱議瑩也到場力挺，不過未見邱志偉、許智傑、林岱樺3人，記者來不及追問賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

【重磅快評】洋流或洋相 海水沒退就知道誰沒穿褲子

藍綠台北市長參選人蔣萬安、沈伯洋即將就定位，首都大戰正式開打。民進黨彷彿複製貼上立法院長韓國瑜當年的「韓流」，如今自吹自擂沈伯洋是「洋流」，企圖營造選情的幻覺，但台北市選民何其睿智，不必等到投票日海水退潮，很快就知道誰沒穿褲子。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

九合一選舉登記 鄭麗文：團結一致將氣勢延續至投票日

地方公職人員選舉參選人開放登記，國民黨主席鄭麗文今天表示，完成登記後，代表選戰正式進入白熱化階段，她懇請中常委全力投入輔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。