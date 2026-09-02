竹北市長藍白合還有戲？吳旭智明登記：合作大門沒有關

竹北市長「藍白合」破局，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智明將分別登記參選。柯文哲今點名國民黨內說法混亂，要求黨主席鄭麗文出面處理；吳旭智下午最新聲明則強調，即使明日完成登記，「也不代表合作大門就此關閉」，仍願持續討論整合。

柯文哲今表示，竹北整合過程中，鄭麗文曾「雙手一攤」表示沒有辦法處理，前立委林為洲卻又跳出來說問題已經解決，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩則表示自己並未負責談判、吳旭智則稱中央沒有與他談過，讓他至今仍不知道「到底國民黨是誰負責談判的」。

面對柯文哲再度喊話及藍白兩黨參選人明天即將登記，吳旭智今天下午發布最新聲明，以「堅守制度、保持善意」表明立場，強調即使明日藍白兩位候選人完成登記，也不代表關閉合作大門。

吳旭智今表示，即使明天依法完成參選登記，也不代表藍白合作大門就此關閉，未來只要符合公平、透明、尊重制度及民意等原則，不會放棄任何合作可能，也願以最開放態度持續討論各種可行的合作形式。

吳旭智表示，身為國民黨正式提名的竹北市長參選人，一路以來均遵循新竹縣黨部及黨中央建議與指示，依既定制度完成初選及提名程序，包括初選辦法及簽署的相關內容，也都經過黨中央確認，因此將尊重制度、遵守規則，並承擔正式提名人應負的責任。

針對在野整合，吳旭智表示，自己始終抱持最大善意與誠意，無論採取市話、行動電話並行的共同民調，或其他公開、公平且可行的協調方案，都願保持開放態度、積極參與討論，尋求最符合民意及最具勝選條件的整合方式。

吳旭智說，這份善意過去沒有改變，未來也不會改變，相信新竹縣從政同志都期盼在野力量相互尊重、凝聚共識，共同回應人民對良善治理的期待，也期盼兩黨在良性競爭前提下，消弭此次紛爭。

吳旭智表示，選舉不應只是政黨間競爭，更重要的是竹北市民對城市未來的選擇，未來將持續提出具體政見、傾聽市民聲音，以最大誠意爭取支持，同時尋求合作。他強調，「制度為重，民意為依歸」，將堅定承擔、尊重制度、不放棄任何可能的合作，一切以竹北發展及市民最大利益為優先。