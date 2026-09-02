金門縣長選戰白熱化！李文良今登記喊「撩落去」 對楊鎮浯參選表祝福

金門縣長選戰持續升溫，縣長參選人李文良今日上午9時30分在岳父、太太、李氏宗親及親友陪同下完成登記，現場支持者高喊「李文良、為金門、撩落去」、「李文良當選」，正式宣告投入2026金門縣長選戰。

面對楊鎮浯可能參選，李文良表示「參選是每個人的權益」，只要有心服務鄉親，都獻上祝福。李文良今天登記後同步端出首波政策，從交通、健康、教育到觀光提出四大優先施政方向，並以「金門Rising、邁向國際」為競選主軸，強調金門不能只受限於離島條件，而應善用位處兩岸及國際交通節點的特殊區位，整合台灣、兩岸與國際資源，讓金門從「海峽之心」走向國際。

李文良表示，自己從教育工作走入公共服務，歷經教育處長、副縣長等職務，對金門發展面臨的限制與機會有更深刻體會，此次參選不只是提出願景，更要提出可以落實的行動，因此將交通、健康、教育及觀光列為上任後優先推動的四大政策。

其中，交通被李文良列為最迫切課題，他指出，離島交通牽動鄉親日常生活，也直接影響觀光與產業發展，尤其兩岸旅遊尚未完全恢復，更增加旅運市場的不確定性。他主張短期積極向中央及航空公司爭取提高台金航線大型機比例，增加尖峰時段運能；同時透過兩岸協商，爭取增加兩岸直航航線，並推動廈門、上海、北京等航點，降低金門對外交通成本。

至於長期交通布局，李文良則提出「郵輪式台金輪」構想，規畫以兩艘船舶建立海上運輸量能，兼具交通備援、觀光、休閒及旅運功能，形成台金海空雙軌交通網。

在健康與長照方面，李文良提出「社區健康運動角」，整合長照、醫療、運動及預防醫學資源，針對高齡者肌少症、柔軟度、失智症及帕金森氏症等問題，將健康促進與風險管理提前帶入社區，讓長者不只是被照顧，也能健康、有活力地生活。

教育政策則主打國際化，李文良提出推動K-12公辦民營完全學校，引進創新教育與國際課程，從幼兒及基礎教育一路銜接高中階段，培養孩子的語言、領導、思辨及國際視野。

李文良強調，「投資教育，就是投資金門的未來」，金門孩子不應因為身處離島而限制競爭力，反而應該從金門出發走向世界，再把世界帶回金門。

李文良表示，這四項政策只是第一步，未來將以「交通Rising、健康Rising、教育Rising、產業Rising、幸福Rising」五大行動為架構，陸續提出完整政策白皮書，內容涵蓋青年創業、樂齡生活、環境永續、藝文發展及產業升級等面向。

面對楊鎮浯可能參選，李文良表示「參選是每個人的權益」，只要有心服務鄉親，都獻上祝福。記者蔡家蓁／攝影