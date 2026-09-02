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吳秀華反擊陳瑩「沒有欠縣民什麼交代」 喊司法有壓力會挺過去

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華面對農路案司法壓力及民進黨參選人陳瑩「欠縣民交代」的說法，她強調自己從政多年從未違法違紀，並表示「沒有犯罪就沒有犯罪，我們會挺過去，直到贏得最後的勝利」。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華面對農路案司法壓力及民進黨參選人陳瑩「欠縣民交代」的說法，她強調自己從政多年從未違法違紀，並表示「沒有犯罪就沒有犯罪，我們會挺過去，直到贏得最後的勝利」。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天下午完成登記後，面對對手民進黨參選人陳瑩上午要求她針對近期農路案「把事情說清楚講明白」，並質疑她是否有遭司法介入、欠縣民交代等說法。吳秀華下午正面回應，強調自己從政多年「從來沒有做過違法違紀的事情」，並坦言目前確實有「司法的一些壓力」，但相信「沒有犯罪就沒有犯罪」，會挺過去直到贏得最後勝利。

2026九合一選舉

吳秀華表示，相關事情自己已經說得非常清楚，「我從政這麼多年，從來沒有做過違法違紀的事情，這一點我非常明確、非常清楚。」她認為，選戰應回到政策辯論，讓選民比較誰更有能力帶領地方、誰更了解台東。

「剩下87天，我們就回歸到選戰的主軸，把選戰打完。」

對於媒體追問是否認為這段時間有司法「破壞」選舉，吳秀華則改以「司法的一些壓力」回應，並強調自己對案件態度不變，「我們始終相信，沒有犯罪就沒有犯罪，我們會挺過去，直到贏得最後的勝利」。

近期台東檢調偵辦東映渡假村聯外農路案，案件從縣府官員一路延燒至議會。台東地檢署9月1日再指揮調查局及廉政署，搜索7名縣議員住處及辦公處所，7人均以證人身分接受訊問後請回。全案仍在偵查階段。

農路案也成為今年台東縣長選戰的重要攻防焦點。陳瑩上午登記參選時，除強調司法應釐清是否涉及違法，也要求吳秀華說明，為何地方資源集中投入一條農路，而台東偏鄉、離島及農漁民仍有許多資源需求。

面對陳瑩「欠縣民交代」的說法，吳秀華則毫不退讓。吳表示，「我長期在地方為地方付出，我覺得我沒有欠縣民什麼交代。」隨後並回應「謝謝陳委員的關心」。

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 陳瑩

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