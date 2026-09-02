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盧秀燕上班時間陪藍營參選人登記！何欣純轟跨越紅線 台中市府回應

中央社／ 台中2日電
台中市國民黨議員聯合登記，市長盧秀燕（前左七）、市長參選人江啟臣（前左四）等人陪同。聯合報記者陳敬丰／攝影
台中市國民黨議員聯合登記，市長盧秀燕（前左七）、市長參選人江啟臣（前左四）等人陪同。聯合報記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天陪同國民黨台中市議員參選人登記，民進黨台中市長參選人何欣純認為，市政與選舉應該有清楚的界線。中市府表示，出席非公務行程，已事先依規請假。

2026九合一選舉

台中市長及台中市議員選舉登記今天進入第3天，國民黨籍台中市議長張清照、副議長顏莉敏帶領30多名藍營台中議員參選人前往登記會場進行登記，盧秀燕也陪同到場站台造勢，由於今天是平常上班日，外界質疑盧秀燕上班時間從事輔選活動。

何欣純今天也前往進行市長選舉登記，她現場對此接受媒體聯訪表示，市長的選擇，市民看在眼裡，市政與選舉還是應該有一條非常清楚的界線。

何欣純認為，市長不應該將市政資源用在單一特定的參選人，這個是原則，也是不變的價值。全台中市民看在眼裡，應該會知道市長跨越那一條紅線。

台中市政府人事處回應表示，盧秀燕今天出席非公務行程，已事先依規請假。

2026九合一選舉 台中市選舉 盧秀燕 何欣純 國民黨 民進黨

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