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九合一選舉登記 鄭麗文：團結一致將氣勢延續至投票日

中央社／ 台北2日電
國民黨主席鄭麗文（圖）2日主持黨中常會時表示，她以個人名義向20家庇護工場下單9780盒中秋禮盒，會請地方黨部分享給弱勢家庭與團體，希望大家都能夠過一個有人情味的中秋佳節。中央社
國民黨主席鄭麗文（圖）2日主持黨中常會時表示，她以個人名義向20家庇護工場下單9780盒中秋禮盒，會請地方黨部分享給弱勢家庭與團體，希望大家都能夠過一個有人情味的中秋佳節。中央社

地方公職人員選舉參選人開放登記，國民黨主席鄭麗文今天表示，完成登記後，代表選戰正式進入白熱化階段，她懇請中常委全力投入輔選；只要全黨團結一致，把目前的氣勢延續到投票日，必定開出漂亮成績單。

2026九合一選舉

國民黨今天下午在中央黨部召開中常會，上午到新竹市陪同新竹市長高虹安登記參選連任的鄭麗文，在中常會表示，正值地方選舉登記參選時刻，今、明兩天是好日子，多數參選人都集中在這兩天登記。

鄭麗文提到，各地參選人登記時間集中，她分身乏術，無法一一到場，明天將陪同國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩登記。

鄭麗文表示，國民黨包括台中、屏東等地參選人，也都把握時間陸續完成參選登記，預祝所有國民黨參選人接下來選舉都能順利圓滿，結果成功、心想事成、高票當選。

鄭麗文說，完成登記後，代表選戰正式進入白熱化階段，懇請所有中常委全力投入輔選。這段時間大家都非常認真努力，在各地都能看到中常委投入輔選，她非常感謝。

鄭麗文表示，已感受到國民黨參選者士氣如虹，大家都在全力努力、奮鬥衝刺。接下來只要全黨團結一致、上下一心，把目前的氣勢延續到投票日，必定開出漂亮成績單。

此外，針對總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。鄭麗文說，感謝黨部協助，在最短時間內詢問37家接到總統府訂單的庇護工場，有的業者因已經爆單而婉謝，總共有20家還有單需要承接，這20家中，總共承接9780盒中秋禮盒，總數是新台幣402萬元。

鄭麗文指出，從日本熊本到西藏的重大災情，她都用個人名義捐款，表達略盡綿薄的心力，這次中秋禮盒，因國民黨財務拮据，有限的黨費跟支持者捐款，一定如數用在黨務跟選務，額外支出就用她個人名義，不花黨的一毛錢。這是對辛苦工作的黨工最高的尊重，不會做好事、做善事還讓大家共同承擔出錢。

2026九合一選舉 鄭麗文 投票 國民黨

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